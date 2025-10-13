10 formas de aumentar o fluxo de sangue para o pênis sem remédios

O coração e o pênis dependem da boa circulação para funcionar corretamente, e problemas cardiovasculares podem afetar diretamente a ereção.

A disfunção erétil pode ser sinal precoce de doenças cardíacas, exigindo atenção médica e investigação das causas.

Sedentarismo e fatores emocionais estão entre as principais causas da disfunção erétil, afetando o fluxo sanguíneo e a libido.

Praticar exercícios aeróbicos e musculação melhora a circulação, aumenta a testosterona e favorece o desempenho sexual.

Uma dieta equilibrada, rica em alimentos vasodilatadores como beterraba, espinafre e frutas cítricas, auxilia na saúde vascular e hormonal.

Reduzir álcool e cigarro previne danos aos vasos, melhora os níveis de testosterona e diminui inflamações que comprometem a ereção.

Controlar o estresse e a ansiedade ajuda a evitar a contração das artérias e melhora o fluxo sanguíneo para o pênis.

Dormir bem regula hormônios, reduz inflamações e mantém as ereções noturnas, importantes para a saúde peniana.

Manter o peso saudável reduz inflamações, melhora os hormônios e favorece o desempenho sexual.

Exercitar o assoalho pélvico fortalece a musculatura que sustenta o pênis e ajuda no controle da ereção e da ejaculação.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Publicado em 13 de outubro de 2025.

