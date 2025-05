Também vamos nos emocionar com Giovanna Heliodoro, a Transpreta. Ela vai falar da sua relação com a avó, diagnosticada com Alzheimer, e do poder dos afetos e das memórias compartilhadas entre as mulheres da mesma família. Deixando clara a importância de criar vínculos com a sua ancestralidade e pensar o que você quer deixar para as próximas gerações.