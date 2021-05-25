Já pensou em ouvir de pertinho mulheres que são verdadeiras potências em suas áreas de negócio? E, mais do que isso, aprender a se comunicar com clientes e se destacar no mercado sem parecer igual a todo mundo?

Pois você terá essa oportunidade no próximo dia 30 de agosto, quando Universa e PagBank vão reunir em São Paulo um time de mulheres que se destaca por sua excelência no mundo dos negócios. O evento terá painéis e talks que proporcionarão ao público uma grande troca de experiência.

A programação começará às 09h e se estenderá até as 13h, no Learning Village, localizado na Rua Harmonia, 1250, no Sumarezinho. Nossa colunista Cris Guterres irá conduzir essa troca de experiências com convidadas especiais, como Alessandra Freixo, Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell e Karla Marques Felmanas.