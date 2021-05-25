Já pensou em ouvir de pertinho mulheres que são verdadeiras potências em suas áreas de negócio? E, mais do que isso, aprender a se comunicar com clientes e se destacar no mercado sem parecer igual a todo mundo?

Pois você terá essa oportunidade no próximo dia 30 de agosto, quando Universa e PagBank vão reunir em São Paulo um time de mulheres que se destaca por sua excelência no mundo dos negócios. O evento terá painéis e talks que proporcionarão ao público uma grande troca de experiência.

A programação começará às 09h e se estenderá até as 13h, no Learning Village, localizado na Rua Harmonia, 1250, no Sumarezinho. Nossa colunista Cris Guterres irá conduzir essa troca de experiências com convidadas especiais, como Alessandra Freixo, Dilma Campos, Raquel Virgínia, Emily Ewell e Karla Marques Felmanas.

Com a sua potência, Cris Guterres pretende entrelaçar as histórias e reflexões que cada convidada levará ao evento.

"Minha expectativa para esse encontro é de troca genuína. O empreendedorismo feminino tem muitas camadas e, quando mulheres se reúnem para falar de negócios, também estamos falando de vida, de trajetórias, de escolhas e de coragem", ela diz.

Nossa mestre de cerimônias também irá dividir sua trajetória como empreendedora, trazendo vivências reais e inspiradoras. "Espero que esse evento seja um espaço onde todas possamos nos reconhecer e crescer juntas", afirma.

Para começar, Pollyana Félix, especialista em comunicação estratégica e CEO da Dominare Company, vai conversar sobre a força do empreendedorismo feminino com Dilma Campos, CEO e partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co, e Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas, cofundadora do Instituto Alumna e especialista em empreendedorismo feminino.

  • Dilma Campos

    CEO e Partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co

  • Renata Malheiros Henrique

    Imagem: Divulgação

  • Pollyana Felix

    CEO da Dominare Company

    Imagem: Divulgação

Empreender para vida. Karla Marques Felmanas, a vice-presidente da Cimed, contará sobre sua trajetória de inovação e ampliação do negócio. Famosa nas redes sociais pelo sucesso em seu trabalho, Karla vai compartilhar dicas sobre como criou um fã-clube da marca, colocando os líderes da empresa como protagonistas dos conteúdos de forma orgânica. Além disso, a VP divide a importância de todo lançamento acontecer alinhado com uma estratégia de comunicação que vai cativar o cliente e aumentar as vendas.

  • Karla Marques Felmanas

    VP da CIMED

    Imagem: Divulgação

Inovar é só o começo. E o que vem depois? Para falar sobre como tornar um novo produto mais acessível e comum para todos os públicos, a convidada é Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys, marca de calcinhas absorventes, que revolucionou o mercado não apenas por se preocupar com o conforto e bem-estar das mulheres, mas também pelo seu olhar sustentável.

"O nosso jeito de pensar foi importante para a geração de valor no mercado, não só no lado financeiro, mas também no lado social e ambiental. A gente tem muito essa visão de resolver problemas reais, de pessoas reais, e de fazer muita criação com a nossa comunidade. Então, ouvir as dores das pessoas que fazem parte da nossa comunidade e procurar soluções, ou criar soluções novas que atendam esses desafios", afirma.

  • Emily Ewell

    CEO e co-fundadora da Pantys

    Imagem: Divulgação

Conexão e confiança. Estes são dois pilares importantes da relação entre marca e cliente. E serão o tema do talk comandado por Alessandra Freixo, fundadora do Olhar de Corretora, imobiliária boutique que se destaca no segmento de alto padrão. Para ela, é necessário sempre ir além das conversas superficiais.

"Vender bem não é sobre convencer o cliente, e sim se conectar com ele. A partir da conversa e da escuta, conseguimos ser mais assertivos para entender aquilo que ele de fato quer e precisa. Principalmente no mercado imobiliário, onde a venda não é só um produto, mas um sonho de como serão os próximos anos ou décadas da vida de uma pessoa ou família", afirma Alessandra.

  • Alessandra Rizzo Freixo

    Fundadora da Olhar de Corretora

    Imagem: Divulgação

Como criar diferencial em um mercado que já tem de tudo? Vender bolos pode parecer mais do mesmo, mas foi esse o negócio que mudou a vida de Cleusa Maria da Silva, ex-boia-fria que fundou a Sodiê Doces, maior franquia especializada em bolos artesanais do país.

"Meu objetivo é poder compartilhar que nunca foi sorte, e sim trabalho, dia após dia. Nesta trajetória nunca me vitimei, sempre acreditei na minha força. Toda mulher que persistir e batalhar pelo que quer pode chegar lá", ela diz.

  • Cleusa Maria da Silva

    CEO da Sodiê Doces

    Imagem: Divulgação

Sabe aquela ideia que você alimenta há tempos, mas ainda não teve coragem de tirar do papel? Talvez tudo o que falte seja um empurrãozinho para seguir a intuição e acreditar na sua autenticidade. É por esse caminho que vai seguir o papo com Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!, startup voltada a incluir a comunidade LGBTQIAP+ na economia.

"Espero que a criatividade e a história de cada pessoa sejam entendidas como potência. E que os boicotes da vida possam ser, em alguma medida, transformados em oportunidades", ela diz.

  • Raquel Virgínia

    Cantora e CEO da Nhaí!

    Imagem: Divulgação

Como colocar todo o aprendizado em prática? Para encerrar, a jornalista Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina, conduz uma atividade dinâmica que convida as participantes a escrever, se expressar, trocar experiências e sair inspiradas a colocar tudo em prática.

"Minha missão no evento é criar uma dinâmica especial para as participantes decantarem o que vão ouvir de tantas empreendedoras diferentes e transformar em motivação e atitudes práticas nos próprios negócios. Juntas, vamos mexer com a ancestral conexão mão-cérebro, e trabalhar a verbalização de metas. Estou empolgada pra conhecer cada uma", afirma.

  • Bruna Fioreti

    Jornalista, especialista em branding pessoal e carreira feminina

    Imagem: Divulgação

Conexões transformam, por isso reunimos um grupo poderoso de mulheres em um espaço exclusivo dedicado a trocas e mentorias.

"Toda mulher tem uma história potente, mas, para que ela seja ouvida, é preciso saber comunicá-la de forma estratégica. Cada conquista da minha trajetória nasceu a partir de um entendimento profundo: a comunicação transforma realidades. Ela é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa que possuímos", afirma Pollyana Félix, CEO da Dominare Company, uma das mentoras do evento.

Conheça alguns dos nomes que estarão lá:

  • Vivi Duarte

  • Alcione Balbino

  • Ana Paula Pessoa

    Imagem: Divulgação

  • Evelyn Marques

    Fundadora da StarLive

    Imagem: Divulgação

  • Pollyana Felix

    Imagem: Divulgação

  • Lais Macedo

    Presidente do Future is Now

    Imagem: Divulgação
