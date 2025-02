O que significa sonhar com ET ou abdução? As interpretações para cada cena

Sonhar que está sendo abduzido

A abdução é um sequestro. Mostra haver coisas na vida do sonhador sendo feitas contra a vontade dele, o que merece uma reflexão: são necessárias mesmo ou a pessoa está se torturando por medo de dizer "não"? Já encontrar alienígenas representa uma situação nova se apresentando - que pode ser positiva ou negativa, mas, de toda forma, é grandiosa a ponto de causar um impacto na vida de quem vive essa experiência onírica.

Sonhar com invasão ou ataque de ETs

Simboliza que os medos estão tomando conta da pessoa, que precisa procurar entender a complexidade dos eventos que estão acontecendo na vida e tomar as devidas atitudes sobre isso. É importante ter em mente que o único indivíduo capaz de causar as mudanças que deseja é ele mesmo.

Sonhar que se transforma em alienígena

Representa uma vontade enorme de mudar de ares e isso sempre vem de um descontentamento, seja com a vida no geral ou com a autoimagem. "A saída mais fácil é personificar isso na transfiguração do corpo nos sonhos, mas a verdade é que nós somos uma metamorfose ambulante e constante. Se você não está feliz com o rumo da vida, mude", aconselha Raphael.