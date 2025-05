Dia Internacional contra a Homofobia: qual é a situação dos direitos LGBTQIA+ no mundo?

Desde 2019, homofobia e transfobia são crimes equiparados ao racismo no Brasil, com penas de um a três anos de prisão. Ainda assim, Davi Balbi, primeiro deputado trans da Assembleia Legislativa do Rio, relata sofrer discriminação velada. "Eles impedem que meus projetos avancem, modificam com emendas que distorcem sua essência", afirma. "E fazem isso com cuidado para que não seja caracterizado como LGBTfobia."

O Ministério Público também critica a redução de verbas para políticas de combate à homofobia e transfobia.

Projeto de lei preocupa associações no Quênia

No Quênia, um projeto de lei que visa "proteger a família" deve ser debatido nas próximas semanas no Parlamento. A proposta criminaliza a homossexualidade.

A correspondente da RFI em Nairóbi, Gaëlle Laleix, entrevistou Ivy Werimba, diretora da organização Galck+, que defende os direitos LGBTQIA+. Ela está preocupada com as mudanças que podem dificultar a vida das pessoas queer no país e se inspira das mudanças que entraram em vigor no Gana.

"Essa lei criminaliza a identidade das pessoas com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero", afirma.