Filhos presentes e motivo misterioso: o que se sabe sobre o feminicídio de brasileira na França

O julgamento do caso de feminicídio da brasileira Franciele Alves, morta pelo companheiro Rodrigo Martin em 2020, é aberto ao público no Tribunal de Créteil, região metropolitana de Paris Imagem: Luiza Ramos\RFI

Uma colega da vítima de nome Jaqueline relatou sobre a vida sexual do casal e um pedido de troca de casais feito por Franciele e Rodrigo a ela, mas que a mesma teria negado. Jaqueline descreveu uma ocasião em que Franciele teria aparecido, pouco tempo antes do crime, com um machucado no braço após discutir com Rodrigo.

Também foi realizada uma pesquisa por uma especialista forense com a ajuda da associação Mulheres na Resistência, presidida por Nellma Barreto, que presta apoio à família desde 2020, para entender a personalidade de Franciele, natural do Paraná. A especialista constatou com a ajuda dos depoimentos das colegas de Franciele que havia abuso psicológico no caso.

Motivação do crime

A tia de Franciele, Rosane dos Santos, contou à RFI que a sobrinha havia expressado via ligação de vídeo com Jurandir Silva, pai de Franciele, a intenção de se separar de Rodrigo no dia 25 de setembro de 2020: "no dia que ela morreu ela disse para o pai dela que ela iria falar com ele (Rodrigo) que ela queria ir embora para o Brasil e que largaria dele. Ela desligou o telefone e no mesmo dia foi assassinada", relembra.

Segundo a tia, o pai acredita que o fato de Franciele ter contado ao companheiro que queria voltar para o Brasil teria causado a discussão entre o casal, que culminou no esfaqueamento da vítima.