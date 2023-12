Brasileiro que matou companheira na frente dos filhos é condenado a 20 anos de prisão na França

"A saudade continua, não tem como esquecer dela, mas só dele ser condenado a 20 anos é um alívio para mim e ele há de pagar o que fez com ela e com os filhos também. Ele acabou com a vida dela, dos filhos, com a minha e a dele também", relatou. "Agora vamos pensar nas crianças que eu quero levar para o meu país e também o corpo da minha filha", contou emotivo.

Monica St. Jean, secretária da associação Mulheres da Resistência, que presta apoio à família da vítima sobre a guarda dos meninos, apontou que o projeto das advogadas é dar início aos trâmites legais para levá-los para o Brasil o mais rápido possível. Os meninos seguem em custódia francesa por pelo menos mais dois anos. "A gente tem que tentar reverter a situação, vamos começar a entrar com novos procedimentos para que a família possa conseguir a guarda e levá-las ao Brasil. Não é fácil, mas daremos início a partir de semana que vem. A ideia também é tentar fazer o translado dos restos mortais da Franciele", explicou.

Sobre o caso das crianças, Nelida Andrade Ramos acredita que a família brasileira possui boas chances. "O Noah não é filho biológico de Rodrigo, e, pela lei francesa, irmãos não podem ser separados. Como Rodrigo perdeu totalmente os direitos de paternidade, o Seu Jurandir tem boas chances de conseguir a guarda dos dois netos", opinou a consultora que atua com legalização na França. "Por isso meu interesse no caso, tenho muita empatia com brasileiros, são 95% dos meus clientes", adicionou.

O 3º dia do julgamento

Para a promotoria de justiça, a "personalidade paranoica" de Rodrigo somada ao comportamento "completamente racional", logo após cometer o crime, são agravantes que demonstram que ele não teria doenças mentais e estaria ciente de seus atos.

O autor usou uma faca de cozinha de 20 cm da casa da família e desferiu 15 punhaladas na altura do tórax da mulher, causando cinco ferimentos, a cena aconteceu na presença dos dois filhos, na época com 5 e 2 anos de idade, dentro do apartamento de 27m² em Champigny-sur-Marne, a 15km da capital francesa. Em seguida, os dois meninos foram levados por Rodrigo até a casa do mestre de obras, patrão do autor, ele teria avisado que matou Franciele e pediu que o patrão e a esposa cuidassem dos meninos naquela noite. Rodrigo Martin se entregou à polícia no dia seguinte ao crime.