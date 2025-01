Por crimes contra mulheres, Tribunal Penal Internacional pede prisão de líderes do Talibã

O procurador do Tribunal Penal Internacional disse nesta quinta-feira que solicitou mandados de prisão para os líderes do Talibã no Afeganistão, incluindo o líder espiritual supremo Haibatullah Akhundzada, acusando-os de crimes contra a humanidade por discriminação generalizada contra mulheres e meninas.

Uma declaração emitida pelo gabinete do procurador-chefe Karim Khan informou que as evidências coletadas como parte das investigações forneceram motivos razoáveis para acreditar que Akhundzada e Abdul Hakim Haqqani, que atua como juiz-chefe desde 2021, "têm responsabilidade criminal pelo crime contra a humanidade de perseguição por motivos de gênero".

Eles são "criminalmente responsáveis por perseguir meninas e mulheres afegãs, bem como pessoas que o Talibã considerava não estarem em conformidade com suas expectativas ideológicas de identidade ou expressão de gênero, e pessoas que o Talibã considerava aliadas de meninas e mulheres", segundo a nota.