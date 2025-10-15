Síndrome do coração partido: por que as mulheres são as mais afetadas?

O psiquiatra Arthur H. Danila, coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria do da USP, complementa: "Quando o estresse é contínuo ou muito intenso, o corpo pode reagir de maneira desproporcional. Se combinado com uma vulnerabilidade biológica ou genética, pode levar a disfunções em órgãos vitais, como o coração".

Mulheres são as mais afetadas

De acordo com o Registro Internacional de Pessoas com Takotsubo, cerca de 90% dos casos ocorrem com mulheres, principalmente em idosas com mais de 60 anos e após a menopausa. Os motivos ainda não são totalmente conhecidos, mas tudo leva a crer que a queda do estrogênio nessa fase da vida é um fator determinante, já que isso pode deixar o coração mais vulnerável aos efeitos do estresse.

"Além da perda hormonal, alterações na microcirculação, na regulação do sistema nervoso ou mesmo infecções pós-operatórias também podem estar envolvidas", relata Evandro Tinoco Mesquita, professor de cardiologia da UFF (Universidade Federal Fluminense), membro do Conselho de Administração da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) e presidente do grupo de estudo de miocardiopatia, onde se pesquisa a síndrome de Takotsubo.

O cardiologista reforça, no entanto, que cerca de um terço dos casos ainda não tem uma causa clara desencadeante da condição.

O que se sabe é que pessoas com histórico de ansiedade, depressão ou que passam por situações de trauma também estão mais suscetíveis. "A ansiedade, por exemplo, está frequentemente ligada à ativação constante do sistema de estresse, com o aumento dos níveis de cortisol e outras substâncias que afetam negativamente a saúde cardiovascular", afirma Arthur Danila.