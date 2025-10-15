Mamilos potentes: como usar os seios e gozar ainda mais durante o sexo

Um estudo publicado pelo Journal of Sexual Medicine apontou que a sensação de prazer máximo pode irradiar do mamilo pelo corpo todo e chega até o clitóris. Independentemente de gozar ou não estimulando as mamas, os seios podem ser um bom aliado na hora de potencializar seu prazer.
Muitas vezes uma lambida ou leve apertada nas preliminares são tidas como suficientes para estimular a área. Mas há muito mais para descobrir. Estimular - de verdade - os seios e mamilos pode deixar seu orgasmo mais potente, pois vai elevar seu grau de excitação antes da penetração ou estímulo do clitóris.
O que fazer?
Primeiro, o básico: uma massagem, que pode ser feita com uma mão mais leve ou pesada, de acordo com o que você achar mais gostoso. Neste caso, pode rolar uma brincadeira mais tranquila com a ponta dos dedos no bico e na lateral.
Os mamilos também podem ser mordidos, e há mulheres que ficam muito excitadas com isso. Para não machucar, melhor ir somente com a pontinha dos dentes.
Uma passadinha no sex shop
Há dois tipos de produtos que merecem seu investimento e que podem apimentar a massagem na região dos seios. O primeiro são as velas especiais que não queimam e se transformam em óleo.
Outro item legal é o gel - e há uma infinidade deles. Muitos com aromas e sensações variadas servem para massagem. Uma dica bacana é brincar de esquenta e esfria e você pode fazer alternando um gel quente com gelo ao redor dos mamilos.
Um toque BDSM
Para curte a onda de prazer com um toque de dor, há no mercado grampos de mamilos. Eles podem ser usados nas preliminares, antes da penetração, mas originalmente são para rituais de BDSM.
Durante a penetração
Eles não precisam ficar de lado, basta saber que algumas posições facilitam o acesso aos seios. Uma delas é quando você está por cima. Se a iniciativa não partir dele, você direciona para que role uma massagem com pressão.
Se quiser beijos e sugadas, basta que o parceiro fique sentado de frente para alcançar a região. Com ele de costas e você sentada, na posição de quatro ou de ladinho também é estimulante a massagem nos seios.
Fontes: Shirley Coden, sexóloga; e Vanessa Inhesta, sexóloga e consultora em educação sexual
*Com matéria publicada em 24/05/2023