Mamilos potentes: como usar os seios e gozar ainda mais durante o sexo

Um estudo publicado pelo Journal of Sexual Medicine apontou que a sensação de prazer máximo pode irradiar do mamilo pelo corpo todo e chega até o clitóris. Independentemente de gozar ou não estimulando as mamas, os seios podem ser um bom aliado na hora de potencializar seu prazer.

Muitas vezes uma lambida ou leve apertada nas preliminares são tidas como suficientes para estimular a área. Mas há muito mais para descobrir. Estimular - de verdade - os seios e mamilos pode deixar seu orgasmo mais potente, pois vai elevar seu grau de excitação antes da penetração ou estímulo do clitóris.

O que fazer?

Primeiro, o básico: uma massagem, que pode ser feita com uma mão mais leve ou pesada, de acordo com o que você achar mais gostoso. Neste caso, pode rolar uma brincadeira mais tranquila com a ponta dos dedos no bico e na lateral.