Mito ou verdade: há chances de engravidar fazendo sexo anal?

Imagine a cena: você decide experimentar sexo anal com seu parceiro e surge a dúvida — será que existe alguma chance de engravidar? A possibilidade é uma dúvida comum, e embora o ânus não tenha ligação direta com o aparelho reprodutor feminino, em situações raras, o risco não é totalmente inexistente.

"Não [existe a possibilidade] diretamente, mas é preciso cuidado para não haver contaminação da região vaginal", explica Sylvia Lemos Hinrichsen, infectologista e professora da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

A ginecologista Tatiane Boute, do Fleury Medicina e Saúde, acrescenta como, eventualmente, esse risco pode surgir: "Durante uma relação anal (desprotegida ou em que há o rompimento do preservativo), o esperma pode escorrer se a ejaculação acontecer próxima à vagina - ou seja, na área ao redor da vulva, onde o líquido seminal pode eventualmente atingir o canal vaginal".