Daniela Lima abre o jogo sobre demissão da Globo: 'Foi uma porrada'

Daniela, que também trabalhou na TV Cultura e na CNN, contou que essa foi a primeira vez que foi demitida na vida. "E pior do que a demissão, foi o que aconteceu depois. Sinceramente, foi quase um surto, houve uma produção em série de fake news", afirmou.

Ela lembra que, logo após publicar um texto curto em suas redes sociais anunciando o desligamento do canal, as informações já circulavam distorcidas. "Não tinha dado nem três minutos [da publicação do post] e alguém já tinha repercutido com um viés muito pesado", disse ela.

Segundo a jornalista, a emissora justificou a demissão como parte de uma "reformulação". Daniela desmentiu rumores de que sua saída teria relação com uma pesquisa interna da GloboNews, segundo a qual parte dos assinantes considerava a programação mais voltada à esquerda.

"Essa história da pesquisa é mentira. O que aconteceu foi que a Globo fez uma pesquisa qualitativa, ou seja, com um grupo pequeno, 81 pessoas, se não me engano, sendo a maioria homens e empreendedores, pra entender por que algumas pessoas não assistiam mais à GloboNews. Não era sobre o público geral do canal, mas sobre os "haters", o que é super válido", explicou ela.

Daniela afirmou que os resultados da pesquisa, porém, não tiveram nenhuma relação com seu desligamento: "Se você me perguntar 'o que que te disseram?' Nada. A resposta é nada. [...] Só falaram 'a gente vai fazer uma reformulação, de tempos em tempos a gente faz isso'", relatou a jornalista.