Daniela Lima abre o jogo sobre demissão da Globo: 'Foi uma porrada'

A onda de fake news provocada pela demissão da jornalista Daniela Lima da GloboNews foi "muito mais violenta do que o processo da demissão em si", relembrou ela, no Desculpa Alguma Coisa, do Canal UOL.
Daniela descreveu o dia de sua saída da emissora como um "choque", marcado por uma avalanche de desinformação e especulações nas redes sociais.
Foi um dia muito emocionalmente ativo, porque as fontes começaram a me ligar de todo lugar pra entender o que tinha acontecido. Foi uma porrada. A quantidade de coisas que escreveram, que viralizou, que foi explorado, me foi muito dolorido. Pra mim e pra minha família. Daniela Lima
Daniela, que também trabalhou na TV Cultura e na CNN, contou que essa foi a primeira vez que foi demitida na vida. "E pior do que a demissão, foi o que aconteceu depois. Sinceramente, foi quase um surto, houve uma produção em série de fake news", afirmou.
Ela lembra que, logo após publicar um texto curto em suas redes sociais anunciando o desligamento do canal, as informações já circulavam distorcidas. "Não tinha dado nem três minutos [da publicação do post] e alguém já tinha repercutido com um viés muito pesado", disse ela.
Segundo a jornalista, a emissora justificou a demissão como parte de uma "reformulação". Daniela desmentiu rumores de que sua saída teria relação com uma pesquisa interna da GloboNews, segundo a qual parte dos assinantes considerava a programação mais voltada à esquerda.
"Essa história da pesquisa é mentira. O que aconteceu foi que a Globo fez uma pesquisa qualitativa, ou seja, com um grupo pequeno, 81 pessoas, se não me engano, sendo a maioria homens e empreendedores, pra entender por que algumas pessoas não assistiam mais à GloboNews. Não era sobre o público geral do canal, mas sobre os "haters", o que é super válido", explicou ela.
Daniela afirmou que os resultados da pesquisa, porém, não tiveram nenhuma relação com seu desligamento: "Se você me perguntar 'o que que te disseram?' Nada. A resposta é nada. [...] Só falaram 'a gente vai fazer uma reformulação, de tempos em tempos a gente faz isso'", relatou a jornalista.
O motivo, só eles sabem, né? Eu acho que, de todo o processo, o que se seguiu [à demissão] foi muito mais violento do que a demissão em si, porque a empresa tem o direito de escolher com quem ela trabalha. Daniela Lima
A jornalista também comentou as especulações de que assumiria um cargo público, após ser fotografada com o ministro da Secretaria de Comunicação.
"Fizeram uma foto e já me colocaram como ministra da Secom, da EBC, candidata a deputada... Um surto. Era só uma conversa de jornalista com uma fonte. Todo jornalista que cobre política faz isso, mas quando você tem uma cara conhecida, tudo ganha outro peso", disse ela.
Por outro lado, Daniela disse que também recebeu uma onda de solidariedade dos amigos e da família. O episódio mobilizou um grupo de colegas próximos, que se reuniram em sua casa para apoiá-la.
"Minha amiga Renata Agostini pegou um avião de Brasília, deixou o filho de dois anos e foi pra minha casa. A Natuza [Nery] foi também, chorou muito mais do que eu. A Júlia [Dualibi] foi, a Andrea [Sadi] mandou flores. Foi uma chuva de amor. Eu demorei a chorar. As pessoas chegavam emocionadas, e eu ainda estava meio anestesiada", relembrou ela.
Daniela Lima relata ameaça em restaurante no Uruguai: 'Sua paz vai acabar'
A jornalista revelou ter sido ameaçada durante uma viagem ao Uruguai, em um episódio que ela descreve como "digno de vilã de novela". A situação ocorreu enquanto ela almoçava com uma amiga em uma vinícola de Montevidéu.
"Eu tinha ido pra descansar mesmo. Assim que cheguei, percebi que um casal me olhou de longe. Fui ao banheiro e, quando estava saindo, a mulher abriu a porta e disse: 'Daniela Lima, você por aqui?' Eu levei um susto. Ela falou: 'Só aqui pra você ter um pouquinho de paz, né?' Achei estranho, mas voltei pra mesa."
A intimidação aumentou quando o casal se aproximou novamente. Segundo a jornalista, o marido da mulher foi pagar a conta, enquanto ela foi até a mesa onde a jornalista estava com sua amiga.
Eu até disse pra minha amiga fingir que era minha irmã, pra ver se a mulher respeitava um momento familiar. Aí ela olhou pra mim e disse: 'Essa sua paz vai acabar'. Foi um negócio meio vilã de novela, fiquei sem reação. Daniela Lima
Daniela disse que foi atrás da mulher para saber quem ela era. "Expliquei que tinha sido ameaçada e que chamaria a polícia. Descobri que ela era do Paraná. Ela apagou as redes sociais um pouco depois, acho que ficou com medo de eu fazer o mesmo tipo de exposição, óbvio que não faria. Mas eu disse para ela: 'Você devia ter vergonha. O que você fez é crime. Minha paz vai acabar por quê? Você vai fazer o quê?'", disse ela.
Segundo a jornalista, a mulher justificou o ataque com acusações políticas. Para Daniela, lidar com as consequências de ter um rosto conhecido é a parte mais difícil da profissão.
Ter a cara conhecida me custou muito. Porque, apesar de parecer que eu sou muito expansiva e tal, as minhas coisas são muito minhas. Então, tenho muita dificuldade até hoje de lidar com isso, de chegar num lugar e as pessoas olharem, se cutucarem, falarem. Daniela Lima
