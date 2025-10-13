Transar demais alarga a vagina? Especialistas explicam se é mito ou verdade

Entre os muitos mitos que ainda cercam a sexualidade feminina, um dos mais persistentes é o de que fazer muito sexo pode alargar a vagina. A ideia, que atravessa gerações e ainda aparece em comentários e produtos que prometem "rejuvenescer" a região íntima, não tem fundamento científico.

A vagina é um órgão elástico e altamente adaptável, projetado para expandir e retornar ao seu formato original. Durante o sexo, essa elasticidade é naturalmente estimulada — e, ao contrário do que se pensa, a atividade sexual regular tende a fortalecer a musculatura vaginal, especialmente quando há consciência corporal e contração ativa dos músculos do assoalho pélvico.

A crença de que a vagina "afrouxa" com o tempo ou com a frequência sexual tem origem em períodos históricos marcados pelo controle da sexualidade feminina. Durante décadas, ideias moralistas foram disseminadas como forma de reprimir o prazer das mulheres, associando liberdade sexual à perda de valor ou pureza.