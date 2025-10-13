Após uma longa jornada e separação, casal engravidou ao mesmo tempo

"Suzanne e eu estávamos juntas há 9 anos quando, em 2014, veio a vontade de vivermos a maternidade — ambas aos 34. Entre esse desejo e a gravidez, foram 2 anos de clínicas, hormônios, contratos e palavras que pesavam mais do que pareciam.

Eu nunca esqueço da primeira vez que li "três tentativas" no contrato. Aquilo soava como um aviso: "você provavelmente não vai engravidar da primeira vez".

Foram cinco procedimentos ao todo: duas inseminações e três FIVs (Fertilização In Vitro) em mim. Em cada um deles, a gente mudava algo. No começo, escolhemos um doador brasileiro, porque aqui a doação é voluntária e sem remuneração.