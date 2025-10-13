Alane Dias relembra BBB: 'Não tem ponto cego; preciso de solidão'
O confinamento no Big Brother Brasil trouxe à tona a importância do silêncio e recolhimento para Alane Dias, que relembrou sua experiência no Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL.
"O BBB não tem ponto cego das câmeras na casa. Não tem. Do banheiro que você vai pra qualquer lugar, não tem. Só se você [entrar] na cama box, né? A minha vontade era abrir a cama box e entrar", relembrou a participante da edição de 2024.
Segundo Alane, a exposição constante no programa intensifica a solidão, já que não há espaço para refúgios pessoais. Após deixar o reality, ela diz ter mudado de comportamento e passou a valorizar momentos de introspecção.
Eu preciso muito de solidão. Muito. Eu preciso muito de silêncio, assim. Eu tenho sido muito mais silenciosa. Quando eu conheço alguém, qualquer coisa, eu tenho sido muito mais essa pessoa. Alane Dias
A atriz também destacou o desafio de conviver com desconhecidos sem o apoio dos ambientes de acolhimento que costuma buscar fora da casa. "É muito louco, né? Você tá numa casa com um monte de gente que você não conhece sem os refúgios, assim, né? Porque eu tenho lugares que são os meus refúgios", diz.
'Fran aprendeu a dividir a mãe com muita gente'
A atriz, que namora há 5 meses Francisco Gil, filho de Preta Gil, relembrou o primeiro encontro com a artista e contou como, mesmo com poucos momentos juntas, sempre a admirou.
Eu tive poucos encontros com a Preta, mas eu sempre admirei muito a mulher que ela é. E quando eu vi ela pela primeira vez, ela tava linda, linda, linda. E aí, eu tive mais certeza ainda do que eu já escutava todo mundo falar e o que eu mais escuto, que eu adoro ouvir as histórias, já que eu não tenho tantas, é as pessoas falando: 'ela fez isso por mim, ela me ensinou isso'. Alane Dias
A atriz ressaltou ainda o aspecto acolhedor de Preta Gil, lembrando uma reflexão do namorado sobre a mãe. "Uma coisa que o Fran falou, e que eu acho bonito, é que ele aprendeu a dividi-la com muitas pessoas. Porque eu vejo que muitas pessoas são filhos dela e que ela chamava de filhos também. E isso é muito bonito, esse acolhimento, esse amor que todo mundo tem por ela é maternal e é de admiração", contou.
Eu achei uma honra ter tido a oportunidade de conhecê-la, sabe? E saber também de pessoas que ela ajudava, pra além do que a gente sabe. Acho que essa é a minha forma de dizer que também eu aprendi muito porque ela é incrível. Alane Dias
Alane ainda lembrou que dias após o falecimento de Preta Gil, a família se reuniu na data em que seria comemorado o aniversário da cantora. "O Fran fez um jantar lindo pra família e tudo mais. Foi lindo ver como ela existe na celebração, sabe? Porque as pessoas vão sentir falta sempre, esse luto vai existir e o luto tem a tristeza, mas eu acho que o luto dela tem a celebração."
'Maria Vai com os Outros' no UOL:
Maria Vai com os Outros é exibido toda quinta no YouTube de Universa e, às 22h, no Canal UOL na TV, com reprise aos sábados, às 22h30.
O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no UOL Play, no TCL Channel (canal nº 2750) e no LG Channels (canal nº 139).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.