Alane Dias relembra BBB: 'Não tem ponto cego; preciso de solidão'

Eu preciso muito de solidão. Muito. Eu preciso muito de silêncio, assim. Eu tenho sido muito mais silenciosa. Quando eu conheço alguém, qualquer coisa, eu tenho sido muito mais essa pessoa. Alane Dias

A atriz também destacou o desafio de conviver com desconhecidos sem o apoio dos ambientes de acolhimento que costuma buscar fora da casa. "É muito louco, né? Você tá numa casa com um monte de gente que você não conhece sem os refúgios, assim, né? Porque eu tenho lugares que são os meus refúgios", diz.

'Fran aprendeu a dividir a mãe com muita gente'

A atriz, que namora há 5 meses Francisco Gil, filho de Preta Gil, relembrou o primeiro encontro com a artista e contou como, mesmo com poucos momentos juntas, sempre a admirou.

Eu tive poucos encontros com a Preta, mas eu sempre admirei muito a mulher que ela é. E quando eu vi ela pela primeira vez, ela tava linda, linda, linda. E aí, eu tive mais certeza ainda do que eu já escutava todo mundo falar e o que eu mais escuto, que eu adoro ouvir as histórias, já que eu não tenho tantas, é as pessoas falando: 'ela fez isso por mim, ela me ensinou isso'. Alane Dias

A atriz ressaltou ainda o aspecto acolhedor de Preta Gil, lembrando uma reflexão do namorado sobre a mãe. "Uma coisa que o Fran falou, e que eu acho bonito, é que ele aprendeu a dividi-la com muitas pessoas. Porque eu vejo que muitas pessoas são filhos dela e que ela chamava de filhos também. E isso é muito bonito, esse acolhimento, esse amor que todo mundo tem por ela é maternal e é de admiração", contou.