Pouco sexo? Não existe frequência 'ideal' para transar, diz Marcela McGowan
É normal transar quantas vezes em um mês? Variações dessa pergunta inundam as redes sociais de Marcela McGowan, contou a ginecologista no segundo episódio de É Sobre Isso, do Canal UOL.
No papo com Cris Guterres, Marcela questionou a ideia de que exista uma quantidade ideal para todos os casais.
Eu fico nessa do tipo, o que que é pouco sexo? O que que é ficar sem fazer sexo? Porque tem estudos que mostram uma média da população? Tem, mas eu acho que pra cada casal, pra cada pessoa, vai fazer muita diferença. Marcela McGowan
Para a médica, parte do problema envolve expectativas irreais. "A Sabrina Sato vem dizer que transa 50 vezes, aí o povo que também", brinca Cris Guterres. "Aí todo mundo fica angustiado", completa Marcela.
Eu acho que o momento é de conversa do casal, a gente se entender e eu acho que tem tantas coisas mais importantes do que sexo, sabe? Tem casal, por exemplo, que transa pra caramba, mas não conversa. Cris Guterres
"Eu acho que você procura ajuda ou fica mais preocupado se tiver te causando muita angústia, mas tem que ser uma angústia sua, 'eu queria transar mais'. Não, tipo, 'eu acho que eu deveria, porque a Sabrina Sato transa mais que eu'", opina Marcela.
Novos episódios de É Sobre Isso vão ao ar toda segunda-feira, nas redes sociais de Universa e no YouTube.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.