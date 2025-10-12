Desigualdade de orgasmos: mulheres gozam menos do que homens. Por quê?

Mas, em uma sociedade que ainda nega a importância da educação sexual, como esperar que mulheres se conheçam e respeitem os próprios desejos?

É justamente por meio de informações corretas sobre seus corpos e sobre o direito de sentir prazer que podemos mudar a situação. Ou seja, um dos caminhos para superar a desigualdade de orgasmos é investir em uma educação sexual de qualidade para todas as pessoas. E, quando falamos em educação sexual, estamos falando na compreensão de papéis de gênero, orientação sexual, prazer, erotismo, intimidade e reprodução.

Abordar temas necessários e verdadeiros sobre sexo e sexualidade engloba falar de permissão referente aos toques no seu corpo, amor, paixão, relacionamentos, métodos contraceptivos. Envolve falar sobre anatomia, prazer, menstruação, ISTs e gravidez. Tudo isso de forma clara, objetiva, e natural, respeitando a fase de cada indivíduo.

Você está presa em um ciclo de desprazer?

Acostumadas com um sexo focado no pênis, na penetração e no prazer masculino, muitas mulheres se percebem em um ciclo de frustração sexual. Mesmo sem estar realmente a fim, acabam aceitando ter relações, nas quais, para evitar conflito, fingem orgasmos. Isso gera frustração e se converte novamente em baixa libido. Quando percebem, estão presas em um ciclo de desprazer.

Compreender como seu corpo reage a certos estímulos, do que você gosta e como gosta é fundamental para alcançar o prazer —e a masturbação é uma ótima forma de começar a explorar o corpo, principalmente para mulheres, que foram socializadas para se importar muito mais com o prazer do outro do que o próprio.