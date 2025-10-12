Desigualdade de orgasmos: mulheres gozam menos do que homens. Por quê?

Diferentemente de outros animais, o sexo, para os seres humanos, não tem como fim apenas a reprodução da espécie mas, também, o prazer.
Quando olhamos para dados e pesquisas, porém, percebemos que esse prazer não chega igualmente para todos os grupos sociais.
Segundo o documentário "Fundamentos do Prazer", lançado em 2022 na Netflix, homens heterossexuais alcançam orgasmos em 95% de suas relações sexuais. Mulheres lésbicas chegam ao ápice em 86% das transas. Já as mulheres héteros só gozam em 66% das vezes.
Por que as mulheres gozam menos?
Os papéis de gênero absorvidos durante toda a criação são um dos pontos responsáveis pela frustração sexual de milhões de mulheres por todo o mundo. Mulheres são ensinadas de que manter um relacionamento é muito mais importante do que expor o que gostam e isso reflete no sexo também.
Mas, em uma sociedade que ainda nega a importância da educação sexual, como esperar que mulheres se conheçam e respeitem os próprios desejos?
É justamente por meio de informações corretas sobre seus corpos e sobre o direito de sentir prazer que podemos mudar a situação. Ou seja, um dos caminhos para superar a desigualdade de orgasmos é investir em uma educação sexual de qualidade para todas as pessoas. E, quando falamos em educação sexual, estamos falando na compreensão de papéis de gênero, orientação sexual, prazer, erotismo, intimidade e reprodução.
Abordar temas necessários e verdadeiros sobre sexo e sexualidade engloba falar de permissão referente aos toques no seu corpo, amor, paixão, relacionamentos, métodos contraceptivos. Envolve falar sobre anatomia, prazer, menstruação, ISTs e gravidez. Tudo isso de forma clara, objetiva, e natural, respeitando a fase de cada indivíduo.
Você está presa em um ciclo de desprazer?
Acostumadas com um sexo focado no pênis, na penetração e no prazer masculino, muitas mulheres se percebem em um ciclo de frustração sexual. Mesmo sem estar realmente a fim, acabam aceitando ter relações, nas quais, para evitar conflito, fingem orgasmos. Isso gera frustração e se converte novamente em baixa libido. Quando percebem, estão presas em um ciclo de desprazer.
Compreender como seu corpo reage a certos estímulos, do que você gosta e como gosta é fundamental para alcançar o prazer —e a masturbação é uma ótima forma de começar a explorar o corpo, principalmente para mulheres, que foram socializadas para se importar muito mais com o prazer do outro do que o próprio.
O sexo é uma via de mão dupla, envolve dar e receber, sentir e ser sentido. Conversar com seu parceiro ou parceira, seja antes, durante ou depois, é o caminho para uma experiência satisfatória para ambos. Fazer perguntas sobre o que outro gosta abre espaço para que ele também pergunte. Apostar na sinceridade durante a relação é um caminho muito efetivo, pois garante direcionamentos claros sobre o que se deseja.
Para assistir: 'Fundamentos do Prazer', da Netflix
A desigualdade de orgasmos é um dos pontos abordados na série "Fundamentos do Prazer", dividida em três episódios e apresentada pela comediante estadunidense Michelle Buteau, que fala sobre a complexidade do prazer feminino e os mitos antiquados que o cercam.
Em tom bem-humorado, Michelle traz entrevistas com terapeutas sexuais, cientistas e psicólogos abordando questões históricas, psicológicas e sociais que refletem diretamente na forma como fazemos sexo e obtemos (ou não) prazer por meio dele.
Durante toda a série, Michelle conversa com mulheres de diversas idades, origens e culturas, buscando entender como elas sentem prazer, quais os obstáculos que encontram para atingir o orgasmos,e as formas que lidam com o próprio corpo —afinal, antes de pensar na relação com o outro, é preciso conhecer a si mesma.
Além de trazer informações importantes sobre a sexualidade feminina, que costumam serem deturpados pela sociedade no geral —como o mito da virgindade e do "ponto G"—, a série documental promove um espaço seguro para que mulheres falem confortavelmente sobre sexo, da excitação ao orgasmo.
Fontes: Giovana Machado, sexóloga, fisioterapeuta pélvica e especialista em sexualidade humana; e Mariah Prado, 27, educadora sexual e sexóloga,
*Com matéria publicada em 24/4/2022
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.