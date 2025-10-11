Ricardo Araújo Pereira virou humorista para fazer a avó rir: 'Minha missão'
Convidado do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, Ricardo Araújo Pereira contou que a figura da avó foi determinante para que ele se tornasse humorista.
Criado pela a avó Adélia, portuguesa que ficou viúva aos 39 anos, o humorista disse que devido ao luto da perda do marido, ela mantinha uma postura séria e austera.
"Tinha aquela mentalidade de: 'fiquei viúva, não volto a casar, é impensável isso e talvez não volte a rir. Não é apropriado que uma senhora séria que ficou viúva se dê a luxos como o riso'", lembrou Ricardo. Logo, o humorista fez da busca por fazer a avó rir um desafio pessoal desde a infância.
O fato da pessoa mais importante da minha vida ter uma espécie de aversão ao riso que fazia com que ela ficasse séria, sempre, sempre com um ar austero, circunspecto. Isso, como é ouvir por uma criança, fazer rir os outros, aquilo, pelo menos para mim, era fascinante. Até porque parece alegria. E parece amor também. Ricardo Araújo Pereira
Pereira relata que, apesar da dificuldade, conseguia arrancar risos contidos da avó, que reagia de forma reservada: "Fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a sério. Às vezes eu conseguia, não era frequente, mas às vezes eu conseguia e ela ria a contragosto porque ela tinha que manter aquela postura."
'Podemos rir de Deus?'
Ricardo Araújo Pereira também relembrou a surpresa e o impacto do encontro com o Papa Francisco no Vaticano, em junho de 2024. Na ocasião, o Papa recebeu cerca de duzentos humoristas do mundo inteiro na Sala Clementina, entre eles Chris Rock, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e brasileiros como Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cristiane Wersom.
O humorista descreveu o momento em que a sala silenciou e o Papa entrou, apoiado em uma bengala. "O Chris Rock, mesmo americano, fez: 'UAU!' Assim, um rugido muito inapropriado para aquela sala com frescos (no Brasil, afresco) no teto e tal", lembrou. Em seguida, o Papa se sentou e começou a ler um texto. "Ele disse: 'Podemos rir de Deus? Sim.'"
Eu pensei, nunca esta frase nunca foi dita no Vaticano antes. Pelo menos por alguém que tenha conseguido manter a cabeça agarrada ao corpo. E muito menos foi dita por um Papa. Isto é um momento mesmo histórico. O Papa dizer o maior tabu de todos. Ricardo Araújo Pereira
Defende piadas de português no Brasil: 'Acolhimento'
Conhecidos pela fama de serem "literais", os portugueses costumam ser alvo de piadas no país que reforçam o estereótipo de ingenuidade ou "burrice". Ricardo Araújo Pereira explica, porém, que muitos desses mal-entendidos têm origem em diferenças linguísticas. "Há expressões no português europeu que têm um significado relativamente diferente quando são ouvidas por brasileiros e vice-versa", afirma.
Para o humorista, as piadas fazem parte de um processo de aproximação, comum em diversas culturas que recebem imigrantes. "As mesmas anedotas, piadas que vocês fazem sobre portugueses, os americanos fazem sobre, sei lá, poloneses ou os belgas sobre França. Sempre escolhem um grupo e isso não é necessariamente um sinal de agressividade ou de exclusão, antes pelo contrário".
Há um estudo nos Estados Unidos que indica que as primeiras anedotas sobre poloneses feitas por americanos são após 30 anos de permanência da comunidade polonesa nos Estados Unidos, o que indica que não é um movimento de repulsa, é mais provavelmente um movimento de acolhimento, é uma estratégia de aproximação. Ricardo Araújo Pereira
O humorista ainda defende que a literalidade dos portugueses não significa falta de inteligência. "Significam que ele tem um modo de raciocinar que é menos convencional. Talvez isso seja uma perífrase para burro", brinca.
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
