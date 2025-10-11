Ricardo Araújo Pereira virou humorista para fazer a avó rir: 'Minha missão'

O fato da pessoa mais importante da minha vida ter uma espécie de aversão ao riso que fazia com que ela ficasse séria, sempre, sempre com um ar austero, circunspecto. Isso, como é ouvir por uma criança, fazer rir os outros, aquilo, pelo menos para mim, era fascinante. Até porque parece alegria. E parece amor também. Ricardo Araújo Pereira

Pereira relata que, apesar da dificuldade, conseguia arrancar risos contidos da avó, que reagia de forma reservada: "Fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a sério. Às vezes eu conseguia, não era frequente, mas às vezes eu conseguia e ela ria a contragosto porque ela tinha que manter aquela postura."

'Podemos rir de Deus?'

Ricardo Araújo Pereira também relembrou a surpresa e o impacto do encontro com o Papa Francisco no Vaticano, em junho de 2024. Na ocasião, o Papa recebeu cerca de duzentos humoristas do mundo inteiro na Sala Clementina, entre eles Chris Rock, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e brasileiros como Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cristiane Wersom.

O humorista descreveu o momento em que a sala silenciou e o Papa entrou, apoiado em uma bengala. "O Chris Rock, mesmo americano, fez: 'UAU!' Assim, um rugido muito inapropriado para aquela sala com frescos (no Brasil, afresco) no teto e tal", lembrou. Em seguida, o Papa se sentou e começou a ler um texto. "Ele disse: 'Podemos rir de Deus? Sim.'"