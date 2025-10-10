Humorista de Portugal defende piadas de português no Brasil: 'Acolhimento'

Há um estudo nos Estados Unidos que indica que as primeiras anedotas sobre poloneses feitas por americanos são após 30 anos de permanência da comunidade polonesa nos Estados Unidos, o que indica que não é um movimento de repulsa, é mais provavelmente um movimento de acolhimento, é uma estratégia de aproximação. Ricardo Araújo Pereira

O humorista ainda defende que a literalidade dos portugueses não significa falta de inteligência. "Significam que ele tem um modo de raciocinar que é menos convencional. Talvez isso seja uma perífrase para burro", brinca.

Jesus Cristo diz: 'quem nunca errou atira a primeira pedra'. O português pega numa pedra e acerta na mulher adulta, e Jesus diz: 'tu nunca erraste?'. E o português diz: 'a esta distância, nunca'. Isso significa, de fato, uma certa inclinação para a literalidade. Mas é inegável que o verbo errar tanto significa pecar como falhar o alvo e por isso se o Messias quer ser bem entendido, esforça-se mais. Ricardo Araújo Pereira

'Podemos rir de Deus?'

Ricardo Araújo Pereira relembrou a surpresa e o impacto do encontro com o Papa Francisco no Vaticano, em junho de 2024. Na ocasião, o Papa recebeu cerca de duzentos humoristas do mundo inteiro na Sala Clementina, entre eles Chris Rock, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e brasileiros como Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cristiane Wersom.

O humorista descreveu o momento em que a sala silenciou e o Papa entrou, apoiado em uma bengala. "O Chris Rock, mesmo americano, fez: 'UAU!' Assim, um rugido muito inapropriado para aquela sala com frescos (no Brasil, afresco) no teto e tal", lembrou. Em seguida, o Papa se sentou e começou a ler um texto. "Ele disse: 'Podemos rir de Deus? Sim.'"