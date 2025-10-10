Humorista de Portugal defende piadas de português no Brasil: 'Acolhimento'
Convidado do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi, no Canal UOL, Ricardo Araújo Pereira diz que piadas de português no Brasil não são necessariamente agressivas. Para o humorista, que é um dos mais famosos de Portugal, essas brincadeiras mostram mais integração do que hostilidade.
Conhecidos pela fama de serem "literais", os portugueses costumam ser alvo de piadas que reforçam o estereótipo de ingenuidade ou até "burrice". O humorista explica, porém, que muitos desses mal-entendidos têm origem em diferenças linguísticas. "Há expressões no português europeu que têm um significado relativamente diferente quando são ouvidas por brasileiros e vice-versa", afirma.
Para Ricardo, as piadas fazem parte de um processo de aproximação, comum em diversas culturas que recebem imigrantes. "As mesmas anedotas que vocês fazem sobre portugueses, os americanos fazem sobre, sei lá, poloneses ou os belgas sobre França. Sempre escolhem um grupo e isso não é necessariamente um sinal de agressividade ou de exclusão, antes pelo contrário".
Há um estudo nos Estados Unidos que indica que as primeiras anedotas sobre poloneses feitas por americanos são após 30 anos de permanência da comunidade polonesa nos Estados Unidos, o que indica que não é um movimento de repulsa, é mais provavelmente um movimento de acolhimento, é uma estratégia de aproximação. Ricardo Araújo Pereira
O humorista ainda defende que a literalidade dos portugueses não significa falta de inteligência. "Significam que ele tem um modo de raciocinar que é menos convencional. Talvez isso seja uma perífrase para burro", brinca.
Jesus Cristo diz: 'quem nunca errou atira a primeira pedra'. O português pega numa pedra e acerta na mulher adulta, e Jesus diz: 'tu nunca erraste?'. E o português diz: 'a esta distância, nunca'. Isso significa, de fato, uma certa inclinação para a literalidade. Mas é inegável que o verbo errar tanto significa pecar como falhar o alvo e por isso se o Messias quer ser bem entendido, esforça-se mais. Ricardo Araújo Pereira
'Podemos rir de Deus?'
Ricardo Araújo Pereira relembrou a surpresa e o impacto do encontro com o Papa Francisco no Vaticano, em junho de 2024. Na ocasião, o Papa recebeu cerca de duzentos humoristas do mundo inteiro na Sala Clementina, entre eles Chris Rock, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e brasileiros como Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cristiane Wersom.
O humorista descreveu o momento em que a sala silenciou e o Papa entrou, apoiado em uma bengala. "O Chris Rock, mesmo americano, fez: 'UAU!' Assim, um rugido muito inapropriado para aquela sala com frescos (no Brasil, afresco) no teto e tal", lembrou. Em seguida, o Papa se sentou e começou a ler um texto. "Ele disse: 'Podemos rir de Deus? Sim.'"
Eu pensei, nunca esta frase nunca foi dita no Vaticano antes. Pelo menos por alguém que tenha conseguido manter a cabeça agarrada ao corpo. E muito menos foi dita por um Papa. Isto é um momento mesmo histórico. O Papa dizer o maior tabu de todos. Ricardo Araújo Pereira
'Minha missão era fazer minha avó rir'
Uma das pessoas mais importantes na vida de Ricardo Araújo Pereira era sua avó, Adélia. O humorista contou que o desejo de fazê-la sorrir foi o ponto de partida para sua trajetória no humor.
Fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a sério e às vezes eu conseguia, não era frequente, mas às vezes eu conseguia e ela ria a contragosto porque ela tinha que manter aquela postura [séria]. Ricardo Araújo Pereira
