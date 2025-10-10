Libido: o que é e por que ela pode oscilar ao longo da vida

Depois de analisar essas perguntas, é importante verificar se existe algum sinal de depressão. O uso de antidepressivos ou anticoncepcionais e a ocorrência de menopausa mudam um pouco a intensidade do desejo.

Especialistas garantem que o desejo feminino é, na maioria das vezes, ativado por um estímulo sexual. Ele costuma ser mais ativo no início da relação, quando há paixão e sedução. No relacionamento estável, a pessoa para de pensar em sexo, porque tem a falsa impressão de que a relação é segura. Outros impeditivos podem ser trabalho, filhos e vida doméstica.

Por que a libido diminui?

Não existe uma resposta única. Fatores emocionais e relacionais pesam bastante: insatisfação no relacionamento, mágoas não resolvidas, rotina desgastante, traições ou simplesmente o sexo se tornando mecânico. A autoestima também é central — sentir-se atraente para si mesma é tão importante quanto para o outro.

O corpo e os hormônios têm papel decisivo. Anticoncepcionais, antidepressivos e até a menopausa podem alterar o desejo. Questões de saúde, como doenças crônicas e desequilíbrios hormonais, também entram na lista. Além disso, filhos, trabalho e vida doméstica muitas vezes deixam a sexualidade em segundo plano.

Nunca senti desejo. E agora?

Quando a falta de vontade sempre esteve presente, falamos de libido primária. Isso pode estar ligado a uma educação rígida e repressora, traumas, medo de se entregar ou até excesso de timidez. Já quando o desejo existia e foi se apagando ao longo do tempo, chamamos de libido secundária. O ponto de atenção é perceber se essa ausência causa sofrimento individual ou no casal — esse é o sinal de que algo merece cuidado.