Sexo na gravidez: saiba o que pode e o que não pode fazer

A gestação é um período de intensas transformações físicas, fisiológicas e emocionais, que impactam diretamente a vida sexual da mulher.

Desde que não haja contraindicação médica relacionada a riscos de aborto ou parto prematuro, todas as posições podem ser praticadas. O fundamental é priorizar o conforto, compreender as alterações que o corpo passa e adaptar a vida íntima a essas novidades.

Papai-mamãe, por ironia, é a posição mais incômoda

No decorrer da gravidez, especialmente no segundo e terceiro trimestres, a posição papai-mamãe tende a se tornar desconfortável devido à compressão abdominal. Posições em que a gestante fica deitada de barriga para cima também podem dificultar a circulação sanguínea.