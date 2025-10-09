'Há um esquecimento do trabalho feito pelo corpo positivo,' diz Ju Ferraz

Do meu lugar de privilégio e de destaque, tenho a obrigação de seguir firme, lutando e trabalhando por um futuro melhor. Então o B.O.D.Y. tem a preocupação de transformar a sociedade e impactar a vida das pessoas, para que elas saiam do evento completamente diferentes e com força para seguir atrás dos seus ideais. Ju Ferraz, idealizadora do Evento Body

O que mais te motivou a criar esse movimento de autoaceitação?

Ju Ferraz: O B.O.D.Y. nasceu por conta das minhas dores, angústias, medos e inseguranças. Resolvi me mostrar vulnerável nas redes sociais. Quanto mais eu compartilhava minhas angústias e inseguranças, mais eu percebia que não estava sozinha. Começou ali uma grande comunidade de autocuidado e ajuda, uma rede de apoio virtual cobrando um encontro para que a gente pudesse trocar e falar. Elas queriam muito me ouvir. Então, dali eu entendi que havia uma necessidade imensa de fazer esse encontro, esse evento, para que eu pudesse tratar de assuntos desconfortáveis e delicados.

Quatro anos depois da primeira edição, como você percebe a evolução das conversas e debates promovidas pelo B.O.D.Y.?

Ju Ferraz: Muita coisa avançou e muita coisa regrediu, principalmente o termo "corpo positivo" - na verdade, o significado do movimento e dessa bandeira da autoaceitação. Há um esquecimento desse trabalho. Fico vendo quantas influenciadoras que saíram dos seus protagonismos porque simplesmente as pessoas não querem mais ouvir ou entender. O movimento do corpo positivo não tem a ver com você ser gorda ou magra, mas com a aceitação do que você realmente é. Acho que esse assunto nunca deveria ser esquecido ou apagado, porque estamos falando de aceitação, autoamor, autoestima, temas muito importantes para a formação de caráter e o desenvolvimento humano.