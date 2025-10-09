'Há um esquecimento do trabalho feito pelo corpo positivo,' diz Ju Ferraz
Influenciadora, escritora e empresária bem-sucedida - haja coragem para se manter transparente carregando tantas atribuições à tiracolo. Mas foi desta forma que Ju Ferraz construiu uma comunidade que, além de engajada, é cúmplice dos seus pensamentos e ideais. Das suas inquietações surgiu o B.O.D.Y., movimento de autoaceitação feminina que se transformou no evento que chega à sua 4ª edição este ano.
Idealizado pela empresária, em parceria com Carol Veras, o evento acontece dia 8 de novembro, em São Paulo. A programação reunirá nomes relevantes do mercado que compartilharão suas histórias, conquistas e desafios pessoais e profissionais.
Entre as speakers confirmadas estão Letícia Colin, Deborah Secco, Rafa Kalimann, Giulia Costa, Duda Beat, Aline Wirley, Kynnie, Carmem Virgínia, Flora Gil, GKay, Beta Boechat, Alane Dias e Priscila Pereira. Garanta o seu ingresso pelo valor de R$50 + taxas.
Do meu lugar de privilégio e de destaque, tenho a obrigação de seguir firme, lutando e trabalhando por um futuro melhor. Então o B.O.D.Y. tem a preocupação de transformar a sociedade e impactar a vida das pessoas, para que elas saiam do evento completamente diferentes e com força para seguir atrás dos seus ideais. Ju Ferraz, idealizadora do Evento Body
O que mais te motivou a criar esse movimento de autoaceitação?
Ju Ferraz: O B.O.D.Y. nasceu por conta das minhas dores, angústias, medos e inseguranças. Resolvi me mostrar vulnerável nas redes sociais. Quanto mais eu compartilhava minhas angústias e inseguranças, mais eu percebia que não estava sozinha. Começou ali uma grande comunidade de autocuidado e ajuda, uma rede de apoio virtual cobrando um encontro para que a gente pudesse trocar e falar. Elas queriam muito me ouvir. Então, dali eu entendi que havia uma necessidade imensa de fazer esse encontro, esse evento, para que eu pudesse tratar de assuntos desconfortáveis e delicados.
Quatro anos depois da primeira edição, como você percebe a evolução das conversas e debates promovidas pelo B.O.D.Y.?
Ju Ferraz: Muita coisa avançou e muita coisa regrediu, principalmente o termo "corpo positivo" - na verdade, o significado do movimento e dessa bandeira da autoaceitação. Há um esquecimento desse trabalho. Fico vendo quantas influenciadoras que saíram dos seus protagonismos porque simplesmente as pessoas não querem mais ouvir ou entender. O movimento do corpo positivo não tem a ver com você ser gorda ou magra, mas com a aceitação do que você realmente é. Acho que esse assunto nunca deveria ser esquecido ou apagado, porque estamos falando de aceitação, autoamor, autoestima, temas muito importantes para a formação de caráter e o desenvolvimento humano.
Qual foi o maior desafio ao longo desses anos de projeto?
Ju Ferraz: O que tenho visto realmente é que existe um momento de credibilidade, pessoas e fortificação do evento, mas também um movimento de menos marcas apoiando esse evento - e isso está ligado ao retrocesso das pautas de diversidade e inclusão que o mundo está passando. Do meu lugar de privilégio e de destaque, tenho a obrigação de seguir firme, lutando e trabalhando por um futuro melhor. Então o B.O.D.Y. é um evento que tem a preocupação de transformar a sociedade e impactar a vida das pessoas, para que elas saiam do evento completamente diferentes e com força para seguir atrás dos seus ideais.
O que o público pode esperar de novidades para o evento este ano?
Ju Ferraz: Este ano o evento vai para o Hotel Unique, que é um lugar que comporta mais de 2.500 pessoas. É um espaço super bem localizado e onde todos estarão mais confortáveis. Além do Prêmio Preta Gil, em homenagem a essa mulher e amiga, que será lançado com a presença da família dela. Preta esteve presente na primeira edição do evento, falando sobre corpo livre. Serão quatro categorias, nas quais a gente elege mulheres que fazem a diferença na vida real. Também teremos, pela primeira vez, um pocket show. A intenção do B.O.D.Y. a longo prazo é ser um evento que reúna cultura, entretenimento, arte, música e conteúdo.
