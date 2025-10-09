Pioneira entre criadoras de beleza, Bruna Tavares superou burnout e 'nãos'

A Universa, ela conta como equilibra o encantamento com a responsabilidade de gerir um império de maquiagem de longa duração.

Universa: Você é jornalista e em 2009 tinha um blog, antes de criar sua própria marca. Quando percebeu que só escrever sobre beleza não era mais suficiente?

Bruna Tavares: Fiz minha primeira colaboração com uma marca em 2011, pouco tempo após criar meu site. A minha marca nasceu mesmo só em 2016. No começo, estava apaixonada por licenciamento. Fiz grandes parcerias e aprendi muito nesse mercado. Mas, no fim, me encontrei participando de toda a jornada da criação de produto. Gosto de poder controlar a narrativa.

Vi ali a oportunidade de criar algo com meu nome, mesmo que ninguém falasse disso na época. Produto para mim era sinal de longevidade, porque eu já tinha noção de que o mercado de comunicação mudaria. Mas consumo é eterno. Uni minha paixão pela beleza com a chance de crescimento, sempre analisando os gaps do mercado.

Foi uma jornada solitária, sem ter com quem dividir dores e dúvidas?

Sim. Quando conversava com pessoas do meio, tanto influenciadoras quanto empresários, diziam que eu estava perdendo dinheiro, que afastaria a publicidade ao colocar meu nome em uma marca. Minha inspiração vinha de cases internacionais — Laura Mercier, François Nars, Estée Lauder. Histórias maiores, claro, mas que me inspiravam. Mesmo sendo solitário no sentido de troca, eu tinha certeza de que havia mercado.