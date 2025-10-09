Amor de mãe é instantâneo? Como esse vínculo é formado?

A ideia de que o amor materno é instintivo para todas as mulheres e surge de forma arrebatadora no exato momento em que vemos o nosso bebê pela primeira vez está profundamente enraizada no senso comum de várias culturas. Na prática, no entanto, a experiência da maternidade pode ser muito mais complexa e diversa.

Enquanto, para algumas mães, o vínculo de fato acontece imediatamente, para muitas outras, ele se constrói aos poucos, no dia a dia, no contato repetido, no cuidado e no reconhecimento gradual daquele novo ser que acabou de chegar em sua vida.

"Culturalmente, é quase um sacrilégio admitir que não amou imediatamente a criança", explica a psicóloga e psicanalista Barbara dos Santos, da Clínica Holiste, em Salvador. "Mas o amor não é um dado natural de nenhuma relação, é algo que vai sendo costurado, ponto a ponto."