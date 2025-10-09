Alane Dias sobre Preta Gil: 'Fran aprendeu a dividir a mãe com muita gente'
Preta Gil representa um exemplo de empoderamento e inspiração para mulheres, especialmente para Alane Dias, que falou sobre a artista no Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL.
A atriz, que namora Francisco Gil, filho de Preta, há 5 meses, relembrou o primeiro encontro com a artista e contou como, mesmo com poucos momentos juntas, sempre a admirou.
Eu tive poucos encontros com a Preta, mas eu sempre admirei muito a mulher que ela é. E quando eu vi ela pela primeira vez, ela tava linda, linda, linda. E aí, eu tive mais certeza ainda do que eu já escutava todo mundo falar e o que eu mais escuto, que eu adoro ouvir as histórias, já que eu não tenho tantas, é as pessoas falando: 'ela fez isso por mim, ela me ensinou isso'. Alane Dias
A atriz ressaltou ainda o aspecto acolhedor de Preta Gil, lembrando uma reflexão do namorado sobre a mãe. "Uma coisa que o Fran falou, e que eu acho bonito, é que ele aprendeu a dividi-la com muitas pessoas. Porque eu vejo que muitas pessoas são filhos dela e que ela chamava de filhos também. E isso é muito bonito, esse acolhimento, esse amor que todo mundo tem por ela é maternal e é de admiração", contou.
Eu achei uma honra ter tido a oportunidade de conhecê-la, sabe? E saber também de pessoas que ela ajudava, pra além do que a gente sabe. Acho que essa é a minha forma de dizer que também eu aprendi muito porque ela é incrível. Alane Dias
Alane ainda lembrou que dias após o falecimento de Preta Gil, a família se reuniu na data que seria comemorado o aniversário da cantora. "O Fran fez um jantar lindo pra família e tudo mais. Foi lindo ver como ela existe na celebração, sabe? Porque as pessoas vão sentir falta sempre, esse luto vai existir e o luto tem a tristeza, mas eu acho que o luto dela tem a celebração."
'Preciso de solidão'
O confinamento do BBB levou Alane Dias a valorizar momentos de silêncio e autoconhecimento, ressaltando a importância de refúgio interior diante da exposição.
Eu preciso muito de solidão. Muito. Eu preciso muito de silêncio, assim. Eu tenho sido muito mais silenciosa. Quando eu conheço alguém, qualquer coisa, eu tenho sido muito mais essa pessoa. E o BBB não tem ponto cego na casa das câmeras. Não tem. Alane Dias
