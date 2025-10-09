Alane Dias sobre Preta Gil: 'Fran aprendeu a dividir a mãe com muita gente'

A atriz ressaltou ainda o aspecto acolhedor de Preta Gil, lembrando uma reflexão do namorado sobre a mãe. "Uma coisa que o Fran falou, e que eu acho bonito, é que ele aprendeu a dividi-la com muitas pessoas. Porque eu vejo que muitas pessoas são filhos dela e que ela chamava de filhos também. E isso é muito bonito, esse acolhimento, esse amor que todo mundo tem por ela é maternal e é de admiração", contou.

Eu achei uma honra ter tido a oportunidade de conhecê-la, sabe? E saber também de pessoas que ela ajudava, pra além do que a gente sabe. Acho que essa é a minha forma de dizer que também eu aprendi muito porque ela é incrível. Alane Dias

Alane ainda lembrou que dias após o falecimento de Preta Gil, a família se reuniu na data que seria comemorado o aniversário da cantora. "O Fran fez um jantar lindo pra família e tudo mais. Foi lindo ver como ela existe na celebração, sabe? Porque as pessoas vão sentir falta sempre, esse luto vai existir e o luto tem a tristeza, mas eu acho que o luto dela tem a celebração."

'Preciso de solidão'

O confinamento do BBB levou Alane Dias a valorizar momentos de silêncio e autoconhecimento, ressaltando a importância de refúgio interior diante da exposição.