'Podemos rir de Deus?': Comediante relembra encontro com papa Francisco

Eu pensei, nunca esta frase nunca foi dita no Vaticano antes. Pelo menos por alguém que tenha conseguido manter a cabeça agarrada ao corpo. E muito menos foi dita por um Papa. Isto é um momento mesmo histórico. O Papa dizer o maior tabu de todos. Ricardo Araújo Pereira

Ricardo conta que o discurso do Papa surpreendeu ao legitimar o riso até mesmo sobre temas considerados sagrados. "A gente pode rir dEle [Deus]? Sim", completou o humorista ao lembrar da fala papal.

O humorista relembrou ainda que estava ao lado de Chris Rock na ocasião, "um homem que tinha feito uma piada e tinha sido agredido por causa disso". Em março de 2022, Will Smith interrompeu a apresentação do Oscar para dar um tapa em Chris Rock, após uma piada sobre o cabelo curto de sua esposa Jada Pinkett Smith.

Humorista de Portugal defende piadas de português no Brasil: 'Acolhimento'

Ricardo Araújo Pereira afirmou que piadas de português no Brasil promovem integração, não exclusão.