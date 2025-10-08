'Podemos rir de Deus?': Comediante relembra encontro com papa Francisco

Convidado do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi, no Canal UOL, o humorista Ricardo Araújo Pereira relembrou a surpresa e o impacto do encontro com o Papa Francisco no Vaticano, em junho de 2024.
Na ocasião, o Papa recebeu cerca de duzentos humoristas do mundo inteiro na Sala Clementina, entre eles Chris Rock, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e brasileiros como Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cristiane Wersom.
O humorista descreveu o momento em que a sala silenciou e o Papa entrou, apoiado em uma bengala. "O Chris Rock, mesmo americano, fez: 'UAU!' Assim, um rugido muito inapropriado para aquela sala com frescos (no Brasil, afresco) no teto e tal", lembrou. Em seguida, o Papa se sentou e começou a ler um texto. "Ele disse: 'Podemos rir de Deus? Sim.'"
Eu pensei, nunca esta frase nunca foi dita no Vaticano antes. Pelo menos por alguém que tenha conseguido manter a cabeça agarrada ao corpo. E muito menos foi dita por um Papa. Isto é um momento mesmo histórico. O Papa dizer o maior tabu de todos. Ricardo Araújo Pereira
Ricardo conta que o discurso do Papa surpreendeu ao legitimar o riso até mesmo sobre temas considerados sagrados. "A gente pode rir dEle [Deus]? Sim", completou o humorista ao lembrar da fala papal.
O humorista relembrou ainda que estava ao lado de Chris Rock na ocasião, "um homem que tinha feito uma piada e tinha sido agredido por causa disso". Em março de 2022, Will Smith interrompeu a apresentação do Oscar para dar um tapa em Chris Rock, após uma piada sobre o cabelo curto de sua esposa Jada Pinkett Smith.
Humorista de Portugal defende piadas de português no Brasil: 'Acolhimento'
Ricardo Araújo Pereira afirmou que piadas de português no Brasil promovem integração, não exclusão.
Há um estudo nos Estados Unidos que indica que as primeiras anedotas sobre poloneses feitas por americanos são após 30 anos de permanência da comunidade polonesa nos Estados Unidos, o que indica que não é um movimento de repulsa, é mais provavelmente um movimento de acolhimento, é uma estratégia de aproximação. Ricardo Araújo Pereira
Ricardo Araújo Pereira: 'Minha missão era fazer minha avó rir'
Uma das pessoas mais importantes na vida de Ricardo Araújo Pereira era sua avó, Adélia. O humorista contou que o desejo de fazê-la sorrir foi o ponto de partida para sua trajetória no humor.
Fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a sério e às vezes eu conseguia, não era frequente, mas às vezes eu conseguia e ela ria a contragosto porque ela tinha que manter aquela postura [séria]. Ricardo Araújo Pereira
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.