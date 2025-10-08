Motel ficou fora de moda? Jovens estão usando Airbnb para transar

Para quem não quer lidar com recepcionistas ou horários rígidos, o Airbnb permite alugar um imóvel com poucos cliques e entrar no local sem precisar encontrar o anfitrião. Em algumas regiões, é possível fechar uma diária até 30 minutos antes da chegada, o que torna a experiência mais espontânea do que a de um hotel ou motel.

Além da praticidade, os apartamentos costumam oferecer mais espaço, ambientes decorados com estilo e fotos realistas que ajudam a evitar surpresas.

Cozinhas equipadas, varandas e áreas de convívio dão liberdade para criar um clima mais descontraído, seja para preparar uma refeição juntos ou simplesmente aproveitar diferentes cômodos da casa.

Motéis em segundo plano

Essa mudança de hábito também tem relação com a imagem dos motéis. Muitos jovens associam esse tipo de estabelecimento a ambientes estereotipados ou pouco higiênicos, além do constrangimento de chegar ao local de transporte público ou aplicativos de carro.

Em comparação, alugar um apartamento no centro da cidade ou em bairros descolados permite entrar e sair discretamente, a pé ou de metrô, sem chamar atenção.