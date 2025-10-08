Motel ficou fora de moda? Jovens estão usando Airbnb para transar

O debate começou nas redes sociais, mas reflete um comportamento que já vinha ganhando força: usar o Airbnb como alternativa para encontros íntimos pode?
O aplicativo de hospedagem, que originalmente se popularizou como opção prática e econômica para viagens, agora também é visto por muitos jovens como um espaço mais confortável e discreto para momentos a dois ou a três.
O que atrai no aplicativo
Entre os principais atrativos estão a facilidade de reserva, a privacidade do self check-in e a variedade de imóveis disponíveis, que vão de pequenos estúdios a coberturas completas.
Para quem não quer lidar com recepcionistas ou horários rígidos, o Airbnb permite alugar um imóvel com poucos cliques e entrar no local sem precisar encontrar o anfitrião. Em algumas regiões, é possível fechar uma diária até 30 minutos antes da chegada, o que torna a experiência mais espontânea do que a de um hotel ou motel.
Além da praticidade, os apartamentos costumam oferecer mais espaço, ambientes decorados com estilo e fotos realistas que ajudam a evitar surpresas.
Cozinhas equipadas, varandas e áreas de convívio dão liberdade para criar um clima mais descontraído, seja para preparar uma refeição juntos ou simplesmente aproveitar diferentes cômodos da casa.
Motéis em segundo plano
Essa mudança de hábito também tem relação com a imagem dos motéis. Muitos jovens associam esse tipo de estabelecimento a ambientes estereotipados ou pouco higiênicos, além do constrangimento de chegar ao local de transporte público ou aplicativos de carro.
Em comparação, alugar um apartamento no centro da cidade ou em bairros descolados permite entrar e sair discretamente, a pé ou de metrô, sem chamar atenção.
O outro lado da história
Nem todos os anfitriões, porém, estão confortáveis com a ideia de que seus imóveis se tornem palco de encontros sexuais. Alguns limitam o número mínimo de diárias para dificultar reservas de curta duração, especialmente em regiões com histórico de turismo sexual.
A preocupação é evitar problemas legais e preservar a reputação do anúncio, já que avaliações negativas podem impactar a classificação do imóvel na plataforma.
Dados e tendências
Pesquisas sobre comportamento sexual mostram que os millennials (nascidos entre 1981 e 1996) não abandonaram os motéis, mas buscam mais opções de privacidade. Um levantamento da Hello Research, feito em 2018 com mais de 2 mil pessoas, revelou que 38% dos frequentadores assíduos de motéis têm entre 18 e 30 anos, e 27% entre 31 e 39.
Ainda assim, o Airbnb cresce como alternativa para quem quer unir conforto, discrição e praticidade, especialmente em grandes cidades.
Procurado pela reportagem, o Airbnb preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Já a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) disse que "a entrada do Airbnb no Brasil não gerou um impacto representativo nas operações do setor de motéis e tampouco sentimos esse movimento durante a pandemia. Muito embora o setor reconheça a importância da diversidade de opções para a decisão dos hóspedes".
