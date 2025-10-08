Katábasis: entre matemática e fantasia, livro ensina desigualdade de gênero

"Ainda acreditava que exista um meio-termo impossível: a ideia de que poderia existir um equilíbrio perfeito entre feminilidade e subjugação", o que, na sua visão de mundo, dependia completamente da própria atitude. As roupas que usava, com uma mistura certa de cuidado e distância; a forma como falava e se portava diante de outros homens; o seu nível de dedicação ao estudo. Kuang consegue nos colocar dentro do raciocínio sofisticado de uma mulher inteligente que tenta justificar o injustificável.

Mas existe outra camada pouco explorada em histórias que buscam discutir desigualdade de gênero: a ambivalência que vem do medo e de um desejo estranho que se confundem e resultam em uma culpa que às vezes parece inescapável. Encontrar homens com má reputação parecia um convite: se seu professor era conhecido por colocar a mão nas alunas, surge uma necessidade de validação. Se há um desdém por mulheres, o favoritismo seria a suposta prova do valor feminino.

Alice descreve a emoção de caminhar na linha tênue entre a virtude e o pecado, e vislumbrava envolvimentos físicos que, em uma leitura atenta, não passavam de uma representação do autodesejo: como já escrevi aqui, se enxergar como a parte desejada é um pedaço da fantasia feminina em um mundo que celebra o olhar masculino e o papel da mulher como objeto. "Alice acreditava que tinha conseguido alcançar o ideal impossível: a mulher muito desejada, porém inalcançável e, portanto, virtuosa e perfeita", Kuang escreve.

Quando as consequências chegam, não seria possível nenhum outro desfecho senão o desespero. E, entregue ao mundo dos homens, não havia uma mulher disponível para acolhê-la ("Achei que soubesse exatamente no que estava se metendo", fala a única mulher com quem conversa na academia.).

É no inferno que encontra cumplicidade. Cara a cara com uma vítima do mesmo professor, que recorreu ao suicídio como fuga de um doloroso cenário, Alice vai do desprezo à compreensão e finalmente ao companheirismo. E, pela primeira vez, revela e dá vazão à fúria. Quando a raiva toma o lugar da negação, um caminho de liberdade aparece. A raiva feminina é, com certeza, uma excelente estratégia de libertação.

Alice viajou ao submundo por um motivo. Saiu de lá por outro. Mas, não importa o que tenha acontecido nos passeios pelos tribunais dos pecados, uma coisa é certa: ela precisou ir ao inferno para descobrir que, no fim das contas, quem a salvaria seria sempre outra mulher.