Aos 73, Dona Maria Gameplays vive de lives: 'Jogo ajuda a levar vida feliz'

Um guarda-roupa marrom, luzes coloridas imitando o universo, uma cadeira gamer e fones de ouvido com headset. É nesse cenário que Maria de Lourdes, 73 anos, dá início às suas lives de gameplay para mais de 1 milhão de seguidores entre Instagram (135 mil), YouTube (160 mil) e TikTok (980 mil).

Moradora de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, Dona Maria começou a jogar videogame durante a pandemia. Em meio ao desemprego e à crise sanitária, buscou alternativas para passar o tempo. Primeiro, tentou vídeos de receitas no YouTube, mas percebeu que precisaria de estrutura e equipamentos. Foi quando o filho Lucas sugeriu os jogos. O que começou como brincadeira virou vocação.