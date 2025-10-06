Vagina flácida depois do parto? Perineoplastia promete devolver firmeza

Mas, antes de entrar na sala de cirurgia, vale entender como o problema acontece, quem está mais vulnerável e quais alternativas existem.

O que acontece no corpo durante a gestação e o parto

O assoalho pélvico é uma espécie de "rede" formada por músculos, ligamentos e fáscias que sustentam útero, bexiga e reto. Ele funciona como um centro de estabilidade para o tronco e ainda tem papel crucial na continência urinária, fecal e na vida sexual.

Durante a gravidez, esse conjunto é pressionado pelo peso extra no útero. E, no parto vaginal, passa pelo maior desafio de todos: a passagem do bebê.

Os músculos do assoalho pélvico e do períneo sofrem um grande estiramento para permitir a passagem do bebê, que pode causar lesões nas fibras musculares e nos ligamentos de sustentação, além de romper fibras elásticas naturais da região , Anne Pereira, ginecologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Ela diz ainda que, em alguns casos, há também lacerações ou necessidade de episiotomia (corte no períneo), o que pode comprometer ainda mais a estrutura muscular.