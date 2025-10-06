Guia do anal: como deixar prática mais prazerosa e lidar com imprevistos

O ânus possui muitas terminações nervosas, o que o torna altamente sensível à estimulação erótica, mesmo que não seja sua função principal. Por isso, a experiência pode ser intensa — para o bem e para o desconforto — dependendo da preparação e da atenção ao parceiro.
Para quem quer explorar essa prática de forma segura e prazerosa, Universa reuniu algumas recomendações de especialistas:
Higiene em primeiro lugar: é essencial limpar a região antes do sexo anal, mas evite exageros, já que o excesso de líquidos pode prejudicar o intestino.
Use preservativo: é a melhor forma de prevenir ISTs.
Lubrificação é indispensável: o ânus não tem lubrificação natural. Prefira lubrificantes à base de água; os oleosos podem comprometer a camisinha.
Vá devagar: o primeiro contato pode gerar desconforto. Invista nas preliminares, explore carícias e observe os sinais do parceiro.
Estimule outras zonas erógenas: enquanto houver penetração, ouvidos, clitóris e mamilos podem continuar recebendo estímulos, aumentando o prazer.
Posições para iniciantes: evite a posição de quatro no início, pois permite penetração mais profunda. Papai e mamãe ou conchinha são mais confortáveis.
Troque o preservativo antes de mudar de região: nunca passe do ânus para a vagina sem proteção nova.
Sangramentos incomuns: sangramentos intensos ou com cores vivas não são normais. Procure um médico se ocorrerem.
Evacuação de emergência: se der vontade de ir ao banheiro, interrompa a prática com naturalidade.
Seguindo essas orientações, o sexo anal pode ser explorado de forma segura e prazerosa, sem medo ou constrangimento.
Fontes: Alfredo F. D., biomédico, de São Bernardo do Campo; Florence Marques, ginecologista do Ambulatório de Sexologia da PUC-SP; e Natália Barros Lopes, sexóloga e terapeuta sexual
*Com matéria publicada em 23/1/2023
