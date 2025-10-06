Guia do anal: como deixar prática mais prazerosa e lidar com imprevistos

O ânus possui muitas terminações nervosas, o que o torna altamente sensível à estimulação erótica, mesmo que não seja sua função principal. Por isso, a experiência pode ser intensa — para o bem e para o desconforto — dependendo da preparação e da atenção ao parceiro.

Para quem quer explorar essa prática de forma segura e prazerosa, Universa reuniu algumas recomendações de especialistas:

Higiene em primeiro lugar: é essencial limpar a região antes do sexo anal, mas evite exageros, já que o excesso de líquidos pode prejudicar o intestino.