Camila Lucciola quase não fez 'Sessão de Terapia': 'Gravei de cara inchada'

A atriz Camila Lucciola quase desistiu de participar da 5ª temporada de "Sessão de Terapia", série dirigida por Selton Mello. No Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL, ela contou que, durante a pandemia, recebeu o convite para enviar um vídeo gravado com o próprio celular (self-tape), mas estava tão desanimada com uma sequência de testes sem aprovação que decidiu não mandar o material.

"Eu tinha que enviar na sexta, até meio-dia. Gravei e pensei: 'Quer saber? Não vou mandar. É melhor não passar porque eu não mandei do que passar, mandar e não passar de novo'. Eu vinha numa sequência de 'nãos'", disse Camila. Na manhã seguinte, depois de uma conversa com a amiga e atriz Fabiula Nascimento, ela mudou de ideia.