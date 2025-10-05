Sex toy quebrado tem cura: conheça o hospital dos vibradores, em SP

Ainda que os fabricantes e donos de sex shop informem que a maioria dos produtos pode ser molhado e utilizado debaixo d'água, Bartolomeu diz que esta é a principal razão de pane em sex toys. "Caiu água no motorzinho? Já era. Pode trazer para mim. Ganhamos muito dinheiro por causa disso", gargalha. Além disso, manter as pilhas dentro dos itens também pode danificá-los.

Bartolomeu analisa um sugador quebrado. Ele diz que tem recebido mais aparelhos do modelo para consertar Imagem: Gabriela Cais Burdmann / UOL

Em duas décadas de funcionamento, o Hospital dos Vibradores já recebeu produtos de vários locais do Brasil. O eletricista conta um caso interessante que aconteceu recentemente, enquanto pega uma caixa de papelão do chão e mostra um exemplar do vibrador "Rabbit" que estava lá dentro.

"Está vendo esse daqui? Um dia uma pessoa do Maranhão me ligou e me mostrou o brinquedo por uma videochamada. Pedi para ela tirar a capa de plástico que cobre a parte eletrônica do aparelho e me mostrar. Vi que tinha escapado um fio do masturbador e falei que ela só tinha que levar em algum lugar para soldar. 'Não, eu vou mandar para você', ela respondeu. Por vergonha, ela preferiu gastar quase R$ 100 com correio do que levar em alguma oficina de lá. Eu nem cobrei para fazer o serviço."

Vibrador "Rabbit" que Bartolomeu recebeu de uma cliente do Maranhão Imagem: Gabriela Cais Burdmann / UOL

Clientes tem menos vergonha de pedir o conserto

Questionado se ele notou diferenças no negócio nos mais de 15 anos de funcionamento, Alencar é direto: "Hoje em dia a coisa é mais aberta. As mulheres chegam aqui falando que o 'pau quebrou'. Gritando 'é você que arruma os pintos?'. Inclusive, tem cliente que vem aqui sempre. Claro que tem uns caras que ainda tentam mentir, dizer que estão com o brinquedo da namorada. Eu sei quando é assim."