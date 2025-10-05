Mulher também brocha, explica Marcela McGowan: 'Física e psicologicamente'
Brochar não é um problema só dos homens, diz a ginecologista Marcela McGowan. Não conseguir performar na hora H é o tema do primeiro episódio de É Sobre Isso, nova série de Universa, com Marcela e a jornalista Cris Guterres.
Eu, você, todas as mulheres, um dia a gente brocha. Marcela McGowan
A médica explica que é possível brochar de forma psicológica e também física. "O cérebro é o nosso maior órgão sexual. Então, quando acontece alguma conversa, alguma interrupção, alguma coisa, é bem possível que a gente broche o fluxo de excitação do nosso corpo. Só que a gente brocha fisicamente também. E as pessoas não sabem disso, né? Não é uma questão explícita, mas o nosso clitóris também recebe fluxo de sangue, também fica ereto. E aí, se a gente recebe algum estímulo que corta a excitação, a gente também brocha fisicamente.">
Quando esse é o caso, o melhor é comunicar o parceiro, completa Cris Guterres. "A gente precisa mostrar pro outro que ele não está nos satisfazendo, né? Se tiver esse canal, a gente precisa dizer, sim, 'não gostei'. Principalmente se for homem."
Tem novos episódios de É Sobre Isso toda segunda-feira, nas redes sociais de Universa e no YouTube!
