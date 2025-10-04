Por conforto, adultos voltam à infância e recorrem a chupetas e mamadeiras

Heloisa argumenta que esse universo infantil costuma escandalizar parte da sociedade porque "o adulto é condicionado a ter uma rotina, a ser responsável, uma máquina do sistema''. "Quem determinou que o adulto não pode ser bobo e ter uma pausa dentro de toda essa rigidez?'', questiona.

A atriz afasta as acusações de "infantilização" e entende que os adultos são chamados constantemente para revisitar suas infâncias. "A única coisa que objetos infantis podem influenciar em um adulto é fazê-lo mais poético, mais artístico e que ele consiga colorir o seu próprio mundo", acredita.

Ela também vê no comportamento um jeito de cultivar pessoas que sejam mais empáticas e sensíveis com as crianças: ''Se você não sabe se colocar no lugar da criança enquanto adulto, como é que espera que ela tenha acesso ao que precisa para se desenvolver? Qual foi o pai ou a mãe que nunca foi numa loja de brinquedos e pensou mais no presente que gostaria de ter tido na infância?''.

Linha entre hábito saudável e adoecedor é tênue, dizem analistas

A psicóloga e psicanalista Raquel Baldo entende que esses pertences podem surgir como uma reação a um meio marcado pelo excesso de trabalho, violências, tabus, padrões e aprisionamentos típicos de existir em sociedade.

Assim, alguns adultos encontram o "brincar" como uma forma de lazer, hobby e até colecionismo em meio às rotinas. Baldo exemplifica com o caso de pessoas que mantêm na parede uma coleção de carrinhos, ou que "brincam" de trocar peças de algum automóvel.