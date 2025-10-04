Danton Mello chora ao lembrar da mãe: 'Me botou no colo e me acalmou'
Convidado do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o ator Danton Mello se emocionou ao falar sobre a mãe, Selva Aretuza Figueiredo Melo.
Mineira de Nepomuceno (MG), Selva morreu aos 83 anos, em 17 de julho de 2024, após enfrentar o Alzheimer. O ator destacou que a mãe incentivou desde cedo a veia artística dele e do irmão, Selton Mello, além de manter a família unida mesmo nos momentos mais difíceis.
"Ela foi uma mulher realmente fenomenal, que deu muita força pra gente, apoiou a gente, abandonou o trabalho. Ela aprendeu a dirigir pra poder levar a gente, porque era difícil levar cada um pra um canto de ônibus", contou o ator.
Na entrevista, o ator não conteve as lágrimas ao recordar do apoio que recebeu da mãe quando as filhas, Luísa e Alice, decidiram morar fora do Brasil ainda adolescentes. Naquele dia, recebeu a ligação informando que os vistos das meninas haviam sido aprovados. Por coincidência, o ator estava perto da casa da mãe e correu para lá em busca de acolhimento.
Eu, na hora, entrei com o carro, no prédio, toquei a campainha, ela abriu a porta, eu estava aos prantos. E ela que me botou no colo, me acalmou e falou: 'Deixa, filho. Você saiu de casa muito cedo'. Eu saí de casa antes do Selton, saí de casa com 18 anos de idade. 'A gente cria filho pra vida. Olha que oportunidade linda que elas vão ter'. Danton Mello
O ator relata que, pouco depois desse episódio, veio o diagnóstico de Alzheimer. A experiência marcou a despedida da mãe em plena consciência. "Foi um dos últimos momentos dela, assim, de lucidez."
Semelhança com Selton: 'A gente enganava até os pais'
Mineiros e com apenas dois anos e meio de diferença na idade, os irmãos Danton e Selton Mello começaram a carreira na atuação ainda crianças, fazendo comerciais de TV. Nas novelas, o primeiro a entrar foi Selton, convidado por Jayme Monjardim para Corpo a Corpo (1984), o que levou a família inteira a se mudar para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, Danton estreou em A Gata Comeu e seguiu na mesma profissão.
"O Selton escolheu a profissão e eu acabei indo junto. A profissão me escolheu", contou Danton.
Além da trajetória profissional semelhante, a aparência dos irmãos contribui para constantes confusões de identidade. Segundo o ator, as histórias de troca entre ele e Selton são frequentes, tanto nos bastidores quanto em eventos públicos. "A gente é parecido, cresceu trabalhando junto. Confundem os trabalhos, confundem tudo", afirma.
De acordo com Danton, nem dentro de casa havia garantia de acerto. "A voz é igual. Antigamente, até meus pais se enganavam no telefone", relembra.
O ator lembrou de uma ocasião numa estreia em São Paulo, quando foi o irmão quem recebeu os elogios do público.
O espetáculo acabou, enquanto eu estava lá atrás, tomando banho, me ajeitando pra sair, pra falar com as pessoas. Pessoas na plateia dando parabéns pra ele: 'Que peça linda. Vocês estão maravilhosos!'. E ele assim: 'não, gente, é o Danton que tá lá se trocando, ele já vem'. Danton Mello
Apesar das semelhanças, os irmãos têm personalidades distintas. "Ele é mais fechado. O Selton é mais preocupado. É a grande diferença dos irmãos. Ele não dorme. Eu durmo", compara Danton
Danton Mello relembra queda de helicóptero: 'Nunca pensei que iria morrer'
O ator também relembrou o grave acidente aéreo que sofreu há 27 anos no Monte Roraima. Na época, Danton era apresentador do programa de TV 'Globo Ecologia' e viajava com uma equipe de seis pessoas para gravar reportagens na região, quando o helicóptero que estavam caiu.
"Foi uma fatalidade. Se a gente não tivesse sobrevoando o monte, a gente não ia cair. Enfim, pegou uma turbulência e se não tivesse sobrevoando o monte, teria estabilizado. Mas como a gente estava já no topo, ele bateu e quebrou o rotor traseiro", conta.
O Monte Roraima é uma formação rochosa localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, com mais de 2.800 metros de altitude e um topo que se estende por cerca de 80 km². Devido à dificuldade de acesso à região, Danton e a equipe aguardaram o resgate por 30 horas, sem água e alimento.
O ator que estava na janela da aeronave desmaiou no momento do acidente e sofreu ferimentos graves, incluindo uma hemorragia na membrana que envolve o intestino. "Eu me machuquei muito grave, muito grave. E o operador de áudio, [Ricardo Cardoso] o Cuca, faleceu", disse.
Em nenhum momento [pensei que ia morrer]. Pensava, vou sair daqui. Eu falava assim: vou sair daqui, nem que seja andando. Danton Mello
