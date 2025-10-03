'Fim da novela é um babado, muita emoção', diz Taís Araújo sobre Vale Tudo

Para não deixar a vida virar apenas trabalho, ela costuma sair para jantar com o marido, Lázaro Ramos, e os amigos. "Me recuso a acordar para ir trabalhar e sair do trabalho para dormir.", completou.

Sobre a pressão estética na indústria do entretenimento, Taís revela que o segredo para enfrentá-la é o tempo. As estrias que têm na perna a incomodavam muito, e hoje em dia, elas não significam mais nada para a atriz. "Uma coisa pode te incomodar muito quando você é jovem, o tempo vai passando e aquilo não vai fazer mais o menor sentido."

Já o segredo dela para um corpo saudável é se exercitar diariamente, alimentar-se de forma saudável e dormir bem. Para a atriz, essa é uma forma de se preparar para envelhecer com saúde.

Durante o bate-papo, elas também conversaram sobre o final de 'Vale Tudo': 'Fim da novela é um babado, muita emoção'. Taís interpreta Raquel Acioly no remake da novela, que para ela, é um divisor de água em sua carreira.