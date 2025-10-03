'Fim da novela é um babado, muita emoção', diz Taís Araújo sobre Vale Tudo

Com um vestido vermelho rendado e um maxi laço, Taís Araújo brilhou na passarela do Le Défilé, desfile organizado por L'Oréal Paris que marca o início da Semana de moda francesa. Antes de desfilar, a atriz conversou com Vanessa Rozan sobre carreira, pressão estética e a reta final da novela 'Vale Tudo'.
Para o 'Lab da Beleza', Taís contou como concilia os compromissos da vida pessoal e a rotina de protagonista de novela das 9h.
Acordo às 5h para fazer ginástica, às 7h levo os meus filhos para a escola, todos os dias. Minha análise é 7h45, após deixar as crianças na escola. E, depois, eu vou para o trabalho.
Para não deixar a vida virar apenas trabalho, ela costuma sair para jantar com o marido, Lázaro Ramos, e os amigos. "Me recuso a acordar para ir trabalhar e sair do trabalho para dormir.", completou.
Sobre a pressão estética na indústria do entretenimento, Taís revela que o segredo para enfrentá-la é o tempo. As estrias que têm na perna a incomodavam muito, e hoje em dia, elas não significam mais nada para a atriz. "Uma coisa pode te incomodar muito quando você é jovem, o tempo vai passando e aquilo não vai fazer mais o menor sentido."
Já o segredo dela para um corpo saudável é se exercitar diariamente, alimentar-se de forma saudável e dormir bem. Para a atriz, essa é uma forma de se preparar para envelhecer com saúde.
Durante o bate-papo, elas também conversaram sobre o final de 'Vale Tudo': 'Fim da novela é um babado, muita emoção'. Taís interpreta Raquel Acioly no remake da novela, que para ela, é um divisor de água em sua carreira.
Uma das personagens mais desafiadoras que já tive. Acho que ela muda uma página na minha carreira.
As últimas cenas de Taís na novela serão gravadas neste sábado, também revelou durante a conversa para Universa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.