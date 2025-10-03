Medo de fazer cocô no parto? Entenda por que não há motivo para vergonha

Por que isso acontece

Evacuar durante o nascimento não é sinal de algo errado. Pelo contrário, é sinal de que o corpo está funcionando como deveria.

"Na hora que o bebê está descendo para nascer, a cabecinha pressiona a parede vaginal posterior, que é onde está o reto. Se houver fezes armazenadas ali, elas podem sair. Além disso, a força feita para empurrar o bebê é muito parecida com a de evacuar", diz a ginecologista e obstetra humanizada Desireé Encinas.

Além da pressão mecânica, os hormônios do trabalho de parto também favorecem a evacuação. A ocitocina e as prostaglandinas ajudam a relaxar os esfíncteres. Isso é positivo, porque libera espaço para o bebê passar.

"Tanto que, quando a paciente fala que está com vontade de fazer cocô, a gente já comemora, pois sabemos que o nascimento está próximo", acrescenta a médica.

Do ponto de vista anatômico, a explicação é simples. A vagina e o reto estão lado a lado, colados. Se tiver fezes na ampola retal, a pressão da cabeça do bebê vai, inevitavelmente, espremer e elas vão sair. É o que explica a ginecologista e obstetra Denise Theodosio.