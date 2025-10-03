Medo de fazer cocô no parto? Entenda por que não há motivo para vergonha

Falar sobre parto ainda envolve muitos tabus e um deles é a possibilidade de evacuar durante o nascimento do bebê. Muitas gestantes relatam medo e vergonha diante desse cenário, principalmente pelo receio de expor algo íntimo na frente do par ou da equipe médica.
Do ponto de vista fisiológico, trata-se de algo esperado, natural e que, na maioria das vezes, nem chega a ser percebido. Esse receio, no entanto, pode atrapalhar a vivência do trabalho de parto. A tensão para evitar a evacuação é capaz de levar a mulher a contrair os músculos do assoalho pélvico justamente quando o corpo precisa estar relaxado para facilitar a passagem do bebê.
Especialistas alertam que é importante quebrar o tabu e compreender o cocô no parto como um evento normal.
Por que isso acontece
Evacuar durante o nascimento não é sinal de algo errado. Pelo contrário, é sinal de que o corpo está funcionando como deveria.
"Na hora que o bebê está descendo para nascer, a cabecinha pressiona a parede vaginal posterior, que é onde está o reto. Se houver fezes armazenadas ali, elas podem sair. Além disso, a força feita para empurrar o bebê é muito parecida com a de evacuar", diz a ginecologista e obstetra humanizada Desireé Encinas.
Além da pressão mecânica, os hormônios do trabalho de parto também favorecem a evacuação. A ocitocina e as prostaglandinas ajudam a relaxar os esfíncteres. Isso é positivo, porque libera espaço para o bebê passar.
"Tanto que, quando a paciente fala que está com vontade de fazer cocô, a gente já comemora, pois sabemos que o nascimento está próximo", acrescenta a médica.
Do ponto de vista anatômico, a explicação é simples. A vagina e o reto estão lado a lado, colados. Se tiver fezes na ampola retal, a pressão da cabeça do bebê vai, inevitavelmente, espremer e elas vão sair. É o que explica a ginecologista e obstetra Denise Theodosio.
Nem sempre acontece e, quando acontece, é sinal de que o bebê está chegando, diz Denise
Apesar da polêmica em torno do assunto, não são todas as mulheres que evacuam durante o parto. Muitas vezes, isso já ocorre espontaneamente nas horas que antecedem a fase expulsiva. "No início do trabalho de parto, é comum que a mulher evacue naturalmente. Por isso, quando chega o momento do expulsivo, muitas já estão com o intestino vazio", explica Denise.
O medo pode atrapalhar
Para a equipe que acompanha o parto, o fato é absolutamente normal, conforme destaca a parteira e enfermeira obstétrica Sabrina Oechsler. Ela reforça que não se trata de um acidente, mas de fisiologia. "Ao ver as fezes saindo, sabemos que o bebê também está a caminho."
Um dos principais problemas, porém, acontece quando a mulher, por vergonha, tenta segurar a evacuação. "Quando a gestante se preocupa em não evacuar, ela acaba contraindo os esfíncteres. Consequentemente, segura também a própria pelve, dificultando a saída do bebê", explica Sabrina.
Esse medo, portanto, não é apenas emocional: tem impacto direto na dinâmica do parto. O ideal, segundo a especialista, é que a mulher consiga relaxar e confiar que o corpo está apenas cumprindo o seu papel.
"No parto, o corpo libera todos os tipos de secreções possíveis — lágrimas, sangue, suor e, às vezes, fezes. Tudo isso faz parte de um processo natural e instintivo que culmina no nascimento", acrescenta a enfermeira obstétrica.
No parto, o corpo libera todos os tipos de secreções possíveis — lágrimas, sangue, suor e, às vezes, fezes.
Enemas, lavagens e laxantes
Durante muito tempo, era rotina aplicar enemas e lavagens intestinais antes do parto na tentativa de evitar que a mulher evacuasse durante o nascimento. Hoje, essa prática já não é recomendada. "Não há nenhum benefício. Pelo contrário: pode causar diarreia, aumentar o risco de infecção e gerar mais desconforto para a mulher", esclarece Denise Theodosio.
Há quem recorra a métodos caseiros, como o óleo de rícino, para induzir o parto. O método é legítimo, mas deve ser feito sob orientação porque pode causar cólicas intensas e uma evacuação incontrolável.
Em vez de buscar atalhos, os especialistas defendem o caminho mais simples: confiar na fisiologia. Se o corpo evacuar, é porque precisava. Se não evacuar, não há problema algum.
Sem tabu
Na prática, quando acontece, o manejo é rápido e discreto. "Se acontece, limpamos imediatamente, trocamos lençóis e usamos óleos essenciais para manter o ambiente agradável. Na maioria das vezes, a mulher nem percebe que evacuou por conta da pressão do parto em si", conta Desireé Encinas.
A naturalidade com que médicos, enfermeiras e doulas encaram a situação costuma surpreender quem se prepara para o parto. Afinal, para os profissionais, faz parte do processo tanto quanto o rompimento da bolsa ou a perda de sangue.
"É preciso entender que a vagina, o reto e o ânus são muito perto e, além disso, são lugares que sofrem diversas repressões. O parto é um momento libertador, de se livrar de todos os medos e tabus. Nós, profissionais, estamos ali para manter a dignidade da parturiente durante o processo, que é fisiológico. Depois que o bebê nasce, tudo isso passa", acrescenta Sabrina.
Falar sobre isso é também uma forma de garantir que a mulher se sinta mais preparada e confiante para viver a experiência do parto. Como resume Desireé:
A mulher precisa saber que, no parto, tudo é natural. Nada do que o corpo faz é motivo de vergonha. Pelo contrário: é motivo de celebração, porque é assim que a vida chega ao mundo.
