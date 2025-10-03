Danton Mello sobre semelhança com Selton: 'A gente enganava até os pais'

Mineiros e com apenas dois anos e meio de diferença, os irmãos Danton e Selton Mello começaram a carreira na atuação ainda crianças, fazendo comerciais de TV. Nas novelas, o primeiro a entrar foi Selton, convidado por Jayme Monjardim para Corpo a Corpo (1984), o que levou a família inteira a se mudar para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, Danton estreou em A Gata Comeu e seguiu na mesma profissão.

"O Selton escolheu a profissão e eu acabei indo junto. A profissão me escolheu", contou Danton no Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL desta semana.

Além da trajetória profissional semelhante, a aparência dos irmãos contribui para confusões. Segundo o ator, as histórias de troca entre ele e Selton são frequentes, tanto nos bastidores quanto em eventos públicos. "A gente é parecido, cresceu trabalhando junto. Confundem os trabalhos, confundem tudo", afirma.