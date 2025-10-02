'Não preciso de homem falando que sou 'uma boa garota'', conta Jane Fonda

Imagina entrevistar um ídolo!? Na Semana de Moda de Paris 2025, Vanessa Rozan realizou um sonho ao conversar e receber conselhos de Jane Fonda, atriz ganhadora de dois Oscars.

Durante o bate-papo, a também empresária e modelo falou sobre padrões de beleza e a influência que exerce nesse meio. Segundo ela, nos Estados Unidos, as pessoas têm muito medo de envelhecer e o objetivo de Fonda é provar para as mulheres que elas não precisam temer o avanço da idade.