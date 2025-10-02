'Não preciso de homem falando que sou 'uma boa garota'', conta Jane Fonda
Imagina entrevistar um ídolo!? Na Semana de Moda de Paris 2025, Vanessa Rozan realizou um sonho ao conversar e receber conselhos de Jane Fonda, atriz ganhadora de dois Oscars.
Durante o bate-papo, a também empresária e modelo falou sobre padrões de beleza e a influência que exerce nesse meio. Segundo ela, nos Estados Unidos, as pessoas têm muito medo de envelhecer e o objetivo de Fonda é provar para as mulheres que elas não precisam temer o avanço da idade.
Acho que a única influência desse tipo que tenho, com quase 88 anos, é ainda estar bem, consigo me mexer e sou fisicamente ativa. Jane Fonda.
Ela ainda completa: "Não gostaria de voltar a ter 20 ou 30 anos por nada". Opinião que Vanessa Rozan compartilha com Fonda.
Com o envelhecer, as mulheres enfrentam a menopausa. Vanessa, ao compartilhar que está no auge dos seus 45 anos e que já começou a enfrentar a perimenopausa, fase de transição para a menopausa, recebeu conselhos da atriz. "Essa é uma fase muito importante, você está mudando, se tornando uma nova pessoa".
Você tem que ser generosa com você mesma. Eu lembro quando tinha a sua idade, eu não sabia mais quem eu era. Jane Fonda sobre enfrentar a menopausa.
Jane também falou sobre empoderamento feminino. Depois de três casamentos, ela aprendeu que as mulheres podem ter controle sobre suas próprias vidas e decisões.
Eu deixei de ser uma garota que só dizia 'sim'. Agora me considero uma mulher empoderada.
Ao final da entrevista, a embaixadora de L'Oréal Paris também deixou um recado para as adolescentes e jovens adultas que estão à procura do seu próprio valor. "Precisamos continuar dizendo para elas que são maravilhosas e que não precisam continuar seguindo todas essas regras que outras pessoas impõem".
