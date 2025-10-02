Gabriela Biló: 'Quero mostrar que existe poder onde não estamos olhando'

Gabriela Biló, 36, não sabia que fotografia poderia ser uma profissão. Na adolescência, nos tempos de Fotolog, ela tinha uma cybershot e fotografava por hobby. Nem de longe sonhava que uma câmera a levaria para dentro dos Três Poderes 15 anos depois.

Pelo nome, você pode não a conhecer. Mas com certeza já viu alguma de suas fotos nas redes sociais ou estampada na Folha de S.Paulo, onde Biló trabalha como fotojornalista desde abril de 2022.