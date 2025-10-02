Fabiula Nascimento conta como lida com assédio: 'Uso a ferramenta do humor'

Para a atriz Fabiula Nascimento, o humor sempre foi arma contra o assédio no meio artístico. Uma piada pode desarmar o clima e expor o assediador, mas também tem o risco de se voltar contra quem reage, disse ela, no Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL.
Eu nunca gostei desse tipo de comportamento. Sempre explanei quando acontecia alguma coisa, um abraço mais apertado, eu sempre dizia, 'opa, tá me abraçando assim por quê?', utilizando também um pouco da ferramenta do humor, com muito cuidado, porque isso também pode virar contra você Fabiula Nascimento
"É mais fácil fazer uma piadinha direta que corta e te apresente quem você é, e dali nunca mais vai acontecer de novo", disse Fabiula.
A atriz Camila Lucciola, que também participou do programa, contou que só recentemente participou de um set em que não houve assédio.
Para Maria Ribeiro, as gerações anteriores costumavam "engolir" situações desconfortáveis. As três concordam que o cenário vem mudando com a chegada das novas gerações. "Melhorou muito, e acho que as meninas que estão chegando agora também [ajudam nessa transformação]", disse Fabiula.
Camila Lucciola quase não fez 'Sessão de Terapia': 'Gravei de cara inchada'
No programa, Camila Lucciola também contou que quase desistiu de participar da 5ª temporada de "Sessão de Terapia", série dirigida por Selton Mello.
A atriz revelou que, durante a pandemia, recebeu o convite para enviar uma self-tape (vídeo gravado por um ator, com o próprio celular ou câmera, para fazer uma audição ou apresentação a distância), mas estava tão desanimada com a sequência de testes sem aprovação que decidiu não mandar o material.
"Eu tinha que enviar na sexta, até meio-dia. Gravei e pensei: 'Quer saber? Não vou mandar. É melhor não passar porque eu não mandei do que passar, mandar e não passar de novo'. Eu vinha numa sequência de 'nãos'", disse Camila.
Na manhã seguinte, depois de uma conversa com a amiga Fabiula, Camila mudou de ideia.
Acordei de cara inchada, tinha chorado. Liguei pra Fabiula e falei: 'Não mandei'. Ela disse: 'Você é uma idiota, como é que você não manda?'. Fui pro banheiro, botei o celular lá, sem luz, todo escroto, e gravei daquele jeito. Usei todo o ódio, toda a energia que eu tinha naquele momento. E passei. Camila Lucciola
O trabalho acabou virando divisor de águas na carreira da atriz, que interpretou a esposa do personagem de Rodrigo Santoro. "Foi muito legal, porque foi um encontro com o Santoro e também com o Selton como diretor."
Além do trabalho na série, Camila destacou outro projeto marcante da pandemia: "Dates, Likes & Ladrilhos" produção que ela mesma escreveu e realizou.
