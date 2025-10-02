Fabiula Nascimento conta como lida com assédio: 'Uso a ferramenta do humor'

Para a atriz Fabiula Nascimento, o humor sempre foi arma contra o assédio no meio artístico. Uma piada pode desarmar o clima e expor o assediador, mas também tem o risco de se voltar contra quem reage, disse ela, no Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL.

Eu nunca gostei desse tipo de comportamento. Sempre explanei quando acontecia alguma coisa, um abraço mais apertado, eu sempre dizia, 'opa, tá me abraçando assim por quê?', utilizando também um pouco da ferramenta do humor, com muito cuidado, porque isso também pode virar contra você Fabiula Nascimento

"É mais fácil fazer uma piadinha direta que corta e te apresente quem você é, e dali nunca mais vai acontecer de novo", disse Fabiula.