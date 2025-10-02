Bateu raiva materna? Saiba como evitar e não sentir culpa por reação comum
Explosões de raiva, gritos e irritação extrema estão longe da imagem idealizada que temos da maternidade. Mas a verdade é que muitas mulheres vivenciam momentos assim no dia a dia e, ao contrário do que se costuma imaginar, não se trata de um fracasso individual ou de "falta de amor".
A raiva materna é um fenômeno comum, com raízes físicas, emocionais, sociais e culturais, que precisa ser abordada de forma aberta sem julgamentos para que mães encontrem espaço de acolhimento e cuidado ao lidarem com isso.
O peso da maternidade idealizada
Historicamente, a maternidade foi apresentada como um instinto natural da mulher. "É um conceito construído em cima da ideia de que a mulher nasceu para isso, que é algo intrínseco nelas", explica Barbara dos Santos, psicóloga e psicanalista na Holiste Psiquiatria, em Salvador.
Essa visão, no entanto, reforça papéis de gênero rígidos e cria expectativas inatingíveis para elas. Esse imaginário social gera não apenas cobranças externas como também uma pressão interna por performar dentro desse ideal. "As pessoas às vezes supõem, por exemplo, que a mãe já vai saber o que o filho quer, já vai saber como lidar com o bebê. Isso traz culpa, porque é como se ela tivesse que saber uma coisa que não sabe", afirma a especialista.
Tudo isso, claro, abre espaço para sentimentos como frustração e irritação. Quando a raiva aparece nesse contexto, ela é vista como uma falha moral, em vez de ser reconhecida como uma emoção legítima de alguém que está passando por uma grande mudança de vida. O resultado é um círculo de silêncio e culpa, que impede que mulheres busquem ajuda ou conversem sobre suas dificuldades.
Raiva: emoção humana também na maternidade
A raiva costuma ser um sentimento que assusta, mas não existe nada de anormal nisso. Irritar-se com o choro incessante, com o cansaço das noites sem dormir ou com a sobrecarga de tarefas domésticas é uma reação humana às condições de exaustão e faz parte da vivência.
A psiquiatra Vanessa Greghi, diretora médica do Instituto de Psiquiatria Paulista (IPP), destaca que explosões de raiva e irritabilidade são muito comuns na maternidade, especialmente no pós-parto.
Existe uma mudança hormonal brusca, privação de sono e uma rotina que muda completamente. Tudo isso impacta e favorece o aumento da ansiedade e da irritabilidade.Vanessa Greghi, psiquiatra do IPP
Em muitos casos, a raiva aparece como uma reação legítima a uma situação de frustração. Mas quando ela se torna constante, intensa e começa a prejudicar o vínculo com o bebê, o relacionamento conjugal ou a organização da vida cotidiana, pode ser sinal de um transtorno psíquico que requer acompanhamento profissional e tratamento.
Sobrecarga e burnout parental
Entre os fatores mais recorrentes ligados à raiva materna está a sobrecarga. Cuidar de um bebê exige energia física e mental contínua, muitas vezes sem pausas ou divisão justa das responsabilidades.
Uma pesquisa realizada pela B2Mamy em parceria com a Kiddle Pass em 2024 revelou que isso está longe de ser uma exceção. Os dados mostraram que nove em cada dez mães apresentam sintomas de burnout parental em níveis moderados ou graves. Ou seja: a maioria vive em condições que favorecem crises de irritabilidade e esgotamento.
Para Vagner Vinicius Morais de Araújo, profissional da área de psicologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, de Goiás, esse cenário pode levar ao chamado burnout parental, um estado de exaustão semelhante ao burnout profissional, mas relacionado exclusivamente às demandas da parentalidade.
Explosões de raiva na maternidade são manifestações de um acúmulo emocional intenso, frequentemente associado à sobrecarga física, mental e emocional que muitas mães enfrentam.Vagner Vinicius Morais de Araújo, do AmorSaúde
Segundo ele, esse burnout não deve ser visto como falha individual e sim como um sinal de que aquela pessoa chegou ao seu limite. "Explosões de raiva não são sinal de fracasso, são uma demonstração de que o sistema emocional entrou em colapso temporário e a pessoa está tentando lidar com demandas além do suportável."
A culpa como herança cultural
Se a raiva é uma emoção legítima, por que então tantas mães se sentem culpadas quando a experimentam? A resposta está, como falamos no começo, em padrões culturais profundamente enraizados.
A psicóloga Giorgia Caterina Cruz, do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, aponta que a crença na maternidade perfeita é uma das principais responsáveis por esse esgotamento. "Estamos inseridos em uma cultura que espera da mãe dedicação exclusiva, amorosa e sem falhas. Isso gera sentimento de culpa, vergonha e insuficiência quando há falhas percebidas, ao mesmo tempo em que inibe a admissão da raiva."
Vagner Vinicius complementa: "A idealização da maternidade contribui para que as mulheres escondam ou sintam vergonha da própria raiva, porque estabelece um padrão emocional inatingível. Essa idealização reforça a autocensura e alimenta a culpa."
Esse peso cultural é reforçado por redes sociais, que frequentemente mostram apenas a face romantizada da maternidade, e por uma estrutura de gênero desigual, que ainda coloca a maior parte das responsabilidades de cuidado sobre as mulheres.
Quando a raiva é um alerta
Embora sentir raiva seja normal, existem situações em que a frequência e a intensidade dos episódios podem indicar problemas mais sérios. Cruz explica que, no caso da depressão pós-parto (DPP), a raiva pode ser um sintoma que aparece de forma prolongada e gera prejuízos significativos à mulher e à relação com o bebê.
Os sinais de alerta incluem irritabilidade persistente, tristeza, choro frequente, dificuldades de vínculo, culpa intensa e perda de interesse em atividades antes prazerosas. Nos quadros de ansiedade, podem surgir pensamentos catastróficos, medo constante e sintomas físicos como palpitações e tremores.
De acordo com Greghi, as explosões de raiva deixam de ser normais quando são muito intensas e frequentes ao ponto de gerar prejuízo nas relações familiares ou até no trabalho. "Se estão trazendo sofrimento constante, é preciso buscar ajuda", alerta.
O que pode ajudar a lidar com a raiva materna
Reconhecer que a raiva é um sentimento legítimo que faz parte da experiência humana é um passo importante para lidar com o assunto. Mas não é suficiente: é preciso pensar em estratégias de enfrentamento que ajudem a reduzir os episódios e, principalmente, a aliviar a sobrecarga.
Barbara dos Santos lembra que é importante aceitar também que ninguém tem controle absoluto das situações. "Essa tentativa de ter controle de tudo pode gerar mais ansiedade e frustração. É importante entender que o bebê não vai seguir um roteiro. Ele vai escapar, vai fazer diferente."
Entre as estratégias para lidar com a rotina, especialistas destacam:
- Divisão de tarefas: redistribuir responsabilidades dentro de casa para que o cuidado não recaia apenas sobre a mãe;
- Rede de apoio: contar com familiares, amigos ou profissionais que possam oferecer ajuda prática e escuta sem julgamentos;
- Espaços de troca: conversar com outras mães pode reduzir a sensação de isolamento e normalizar experiências comuns;
- Autocuidado: preservar momentos de descanso, atividades prazerosas e práticas de autorregulação, como mindfulness;
- Acompanhamento profissional: psicólogos e psiquiatras podem ajudar a identificar gatilhos, construir estratégias e, se necessário, indicar tratamentos adequados.
Reparar é tão importante quanto evitar
Um dos maiores medos de mães que explodem é prejudicar o vínculo com os filhos. Mas a psicologia mostra que vínculos não se quebram por um episódio isolado de raiva. Pelo contrário, reparações sinceras podem até fortalecer a relação.
Explicar à criança, em linguagem adequada, que a mãe se irritou, pedir desculpas e mostrar formas mais saudáveis de lidar com a frustração pode ser um aprendizado valioso para o desenvolvimento emocional dos filhos. "O vínculo precisa ser pensado como maior do que um episódio de raiva. Conversar sobre o que aconteceu pode ser educativo", afirma Barbara dos Santos.
Vagner Vinicius Morais de Araújo reforça: "O que fortalece o vínculo entre mãe e filho não é a ausência de falhas e sim a capacidade da figura cuidadora de reparar as rupturas na relação. Pesquisas mostram que a sensibilidade pós-erro fortalece o vínculo de apego seguro mais do que a tentativa de nunca errar."
Ou seja, falar sobre o assunto e tirá-lo das sombras é essencial para lidar com a questão e fazer a contenção de danos. Longe de estimular explosões, é uma forma de dar espaço para que as mães reconheçam sua humanidade e não carreguem sozinhas o peso da culpa.
"Romper o silêncio sobre a raiva materna é um passo essencial para humanizar a experiência da maternidade", conclui o especialista. "Permitir que as mães expressem todas as suas emoções, sem medo de julgamento, pode transformar sua jornada, promovendo bem-estar emocional, relações mais saudáveis e uma maternidade mais real e acolhedora."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.