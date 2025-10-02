Bateu raiva materna? Saiba como evitar e não sentir culpa por reação comum

Essa visão, no entanto, reforça papéis de gênero rígidos e cria expectativas inatingíveis para elas. Esse imaginário social gera não apenas cobranças externas como também uma pressão interna por performar dentro desse ideal. "As pessoas às vezes supõem, por exemplo, que a mãe já vai saber o que o filho quer, já vai saber como lidar com o bebê. Isso traz culpa, porque é como se ela tivesse que saber uma coisa que não sabe", afirma a especialista.

Tudo isso, claro, abre espaço para sentimentos como frustração e irritação. Quando a raiva aparece nesse contexto, ela é vista como uma falha moral, em vez de ser reconhecida como uma emoção legítima de alguém que está passando por uma grande mudança de vida. O resultado é um círculo de silêncio e culpa, que impede que mulheres busquem ajuda ou conversem sobre suas dificuldades.

Raiva: emoção humana também na maternidade

Imagem: Getty Images

A raiva costuma ser um sentimento que assusta, mas não existe nada de anormal nisso. Irritar-se com o choro incessante, com o cansaço das noites sem dormir ou com a sobrecarga de tarefas domésticas é uma reação humana às condições de exaustão e faz parte da vivência.

A psiquiatra Vanessa Greghi, diretora médica do Instituto de Psiquiatria Paulista (IPP), destaca que explosões de raiva e irritabilidade são muito comuns na maternidade, especialmente no pós-parto.