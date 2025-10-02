Tudo sobre sêmen: cheiro, sabor, cor e o que pode influenciar no sexo

Você já se perguntou o que o sêmen revela sobre a saúde de alguém? Ou ficou curiosa sobre aquelas diferenças de cor, cheiro ou consistência que podem surgir durante o sexo? Apesar de cercado de mitos, esse fluido pode dar sinais importantes sobre alguém e até interferir na experiência sexual.

Se você quer saber se aquele cheiro diferente é normal, se o sabor pode ser alterado pela alimentação ou até se pequenas "bolinhas" indicam algum problema, Universa preparou um manual com a ajuda de especialistas.

Bora curtir sexo com informação, prazer e segurança, sem cair em lendas urbanas?