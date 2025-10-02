Tudo sobre sêmen: cheiro, sabor, cor e o que pode influenciar no sexo

Você já se perguntou o que o sêmen revela sobre a saúde de alguém? Ou ficou curiosa sobre aquelas diferenças de cor, cheiro ou consistência que podem surgir durante o sexo? Apesar de cercado de mitos, esse fluido pode dar sinais importantes sobre alguém e até interferir na experiência sexual.
Se você quer saber se aquele cheiro diferente é normal, se o sabor pode ser alterado pela alimentação ou até se pequenas "bolinhas" indicam algum problema, Universa preparou um manual com a ajuda de especialistas.
Bora curtir sexo com informação, prazer e segurança, sem cair em lendas urbanas?
1 - É alergia quando a vagina arde depois da ejaculação?
Embora essa alergia exista, é muito rara segundo especialistas. É mais provável que o incômodo tenha a ver com alguma baixa na saúde feminina. Os especialistas explicam que mesmo o sêmen com infecção não causa ardor na vagina, porque o pH do esperma é levemente alcalino e não ácido.
2 - É normal ter mau cheiro?
O cheiro do sêmen é característico, lembra água sanitária. Dependendo da dieta do homem, à base de muito alho ou corante, por exemplo, pode se alterar levemente. Porém, quando é muito diferente — parecido com peixe ou queijo —, o problema pode estar na pele da glande ou na vagina da parceira. É preciso procurar um médico.
3 - Pode ser amarelo?
O sêmen saudável é branco perolado e com consistência viscosa. Se está amarelo, pode ser pus vindo de uma infecção. Se for o caso, será preciso procurar um médico. Também é um alerta quando o fluido está com um tom de marrom, já que a causa pode ser um sangramento na próstata (90% do líquido ejaculado vem de lá). O sêmen muito líquido, quase como água, indica a ausência de espermatozoides.
4 - O que são as bolinhas gelatinosas, tipo sagu, que saem no sêmen?
São chamadas de corpúsculos de lecitina e estão relacionadas à coagulação do sêmen. Elas não indicam nenhuma doença ou anormalidade, é apenas a proteína compactada.
5 - Por que acontece de o homem fazer cocô e vazar esperma?
A chamada espermatorreia — que é o derramamento involuntário de esperma — é conhecida por ocorrer durante o sono (já ouvir falar em "sonhos molhados"?), mas também pode acontecer quando o homem defeca. As fezes, ao sair, pressionam a próstata, que vai eliminar o líquido que está acumulado por falta de sexo ou de masturbação.
6 - É normal sair só um pouco de sêmen em algumas relações?
A quantidade de sêmen liberada em uma ejaculação varia de 2 a 5 ml. É esperado que, na primeira relação sexual do dia, saia mais, na segunda um pouco menos e na terceira, quase nada. É porque o estoque de líquido na próstata vai se esgotando. Sair pouco também pode ter a ver com a parte emocional. Se o homem está ansioso com o desempenho e não conseguir relaxar o suficiente na hora da transa, pode ejacular menos.
7 - Comer abacaxi antes de transar vai deixar o sêmen mais doce?
Não. O sêmen pode até ter as características alteradas por conta da alimentação, mas a variação depende de hábitos alimentares e não de uma ingestão pontual. Se comer abacaxi algumas horas antes de transar, o fluido vai continuar com o gosto amargo.
8 - Ejacular no ânus pode causar diarreia na parceira ou parceiro?
Não. O que pode acontecer são as fezes saírem despedaçadas, por estarem envoltas no esperma, mas nada tem a ver com diarreia. Independentemente disso, o sexo anal deve sempre ser feito com preservativo, já que no ânus há muito micro-organismos que podem causar infecção no homem e na mulher.
9 - O sêmen pode acelerar o trabalho de parto?
Sim, porque contém uma substância chamada prostaglandina, usada em forma sintética na indução do parto. O colo do útero tende a relaxar ao entrar em contato com o sêmen, o que contribui para o trabalho de parto. Orgasmos também favorecem a contração uterina e a dilatação, por liberarem o hormônio ocitocina.
Fontes: Ricardo De La Roca e Jorge Hallak, médicos urologistas
*Com matéria publicada em 16/3/2018
