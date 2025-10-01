Taís Araújo e Anitta se unem a Kendal e Viola Davis em desfile em Paris

Em entrevista a Vanessa Rozan, para o 'Lab da Beleza', a cantora declarou que estava nervosa para o show, e que, apesar de já ter desfilado pela marca, era a primeira vez que cantaria no Le Défilé.

Também durante o bate-papo, Anitta comentou sobre o look que usaria na passarela. Em suas próprias palavras, ela o descreveu como "belíssimo, chiquérrimo e brasileiro."

Ultimamente, eu estou numa fase de querer valorizar as coisas do Brasil, em todos os sentidos, não só em roupa. Depois de viajar o mundo inteiro, percebi que não tem lugar melhor que o Brasil. Anitta.

Um vestido vermelho com capa e pedrarias foi a escolha da artista para a noite. Peça exclusiva, assinada pela grife brasileira Artemisi.

Taís Araújo, protagonista da novela 'Vale Tudo', também escolheu um vestido vermelho, com renda, gola alta e um laço gigantesco. Em suas redes socias, a atriz escreveu sobre a emoção e a honra de representar as mulheres brasileiras na Semana de Moda de Paris.