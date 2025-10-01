Taís Araújo e Anitta se unem a Kendal e Viola Davis em desfile em Paris
A Semana de Moda francesa está oficialmente aberta! Na segunda-feira (29), na Place de Hotel de Ville, o Le Défilé, promovido por L'Oréal Paris, marcou a abertura oficial da Paris Fashion Week 2025.
Com o tema 'Liberdade, Igualdade, Sororidade', a 8° edição do evento recebeu nomes como Taís Araújo, Kendall Jenner, Jane Fonda, Viola Davis e Simone Asheley. Este ano, além de desfilar, Anitta se apresentou com as músicas 'Girl from Rio' e 'Envolver'.
Em entrevista a Vanessa Rozan, para o 'Lab da Beleza', a cantora declarou que estava nervosa para o show, e que, apesar de já ter desfilado pela marca, era a primeira vez que cantaria no Le Défilé.
Também durante o bate-papo, Anitta comentou sobre o look que usaria na passarela. Em suas próprias palavras, ela o descreveu como "belíssimo, chiquérrimo e brasileiro."
Ultimamente, eu estou numa fase de querer valorizar as coisas do Brasil, em todos os sentidos, não só em roupa. Depois de viajar o mundo inteiro, percebi que não tem lugar melhor que o Brasil. Anitta.
Um vestido vermelho com capa e pedrarias foi a escolha da artista para a noite. Peça exclusiva, assinada pela grife brasileira Artemisi.
Taís Araújo, protagonista da novela 'Vale Tudo', também escolheu um vestido vermelho, com renda, gola alta e um laço gigantesco. Em suas redes socias, a atriz escreveu sobre a emoção e a honra de representar as mulheres brasileiras na Semana de Moda de Paris.
Entre as globais que pisaram na passarela, Kendall Jenner optou por um longo vestido branco, com fenda e decote. A peça foi feita exclusivamente para ela.
Simone Ashley, atriz que deu vida a Lady Kate em 'Bridgerton', brilhou em um vestido dourado cheio de franjas, assinado por Elie Saab.
A atriz Viola Davis subiu na passarela do Le Défilé vestido um modelo ombro a ombro, preto e branco, com bordados de pedrarias prateadas. O vestido é da marca Roland Mouret.
Vestindo Georges Chakra, a supermodel Cara Delevingne desfilou com um vestido preto, rendado e cheio de transparências. O modelo, estilo sereia, se destacou pelo volume de babados na cintura.
Diretamente de 'Emily em Paris', a atriz Philippine Leroy Beaulieu, que dá vida a Sylvie na série, escolheu um vestido preto básico, com um super decote e braceletes em dourado, que chamam a atenção no look.
Aos 87 anos, Jane Fonda, atriz ganhadora de dois Oscars, desfilou com um vestido dourado de mangas longas que reluzia com as luzes da passarela.
A atriz americana Gillian Anderson desfilou com um vestido preto e branco com recortes que remetem a correntes de ferro. A peça é assinada pela marca Saiid Kobeisy.
No Brasil, para celebrar a noite, L'Oréal Paris promoveu uma festa que recebeu Bella Campos e Liniker. A atriz, que dá vida a Maria de Fátima em 'Vale Tudo', desfilou como embaixadora da marca. Os convidados também assistiram os melhores momentos do desfile de Paris e curtiram o show da cantora de Caju e Veludo Marrom. O evento aconteceu em São Paulo, no Palácio dos Cedros e reforçou a relevância cultural do país no mundo da moda.
