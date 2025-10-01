Peegasm: segurar o xixi para ter mais prazer pode afetar sua vida sexual

Uma prática curiosa tem chamado atenção entre algumas mulheres: segurar o xixi por longos períodos para, ao finalmente urinar, experimentar uma sensação de prazer intensa, semelhante a um orgasmo. Conhecido como "peegasm", o fenômeno não é exatamente um orgasmo, mas sim uma onda de alívio prazeroso que percorre o corpo após o desconforto da bexiga cheia. Apesar da curiosidade, especialistas alertam que a prática traz riscos importantes à saúde.

O prazer associado ao peegasm está ligado à anatomia feminina. O clitóris, cuja parte visível se aproxima da uretra, possui bulbos internos que envolvem o primeiro terço da vagina, região repleta de terminações nervosas sensíveis a estímulos. Quando a bexiga está cheia, o Sistema Nervoso Autônomo (SNA) entra em ação.

O SNA Simpático contrai a musculatura da bexiga e fecha os esfíncteres, aumentando a tensão interna, enquanto o SNA Parassimpático contrai as paredes do órgão e abre a saída no momento do esvaziamento. Esse "vai e vem" provoca reflexos pelo corpo, como calafrios, arrepios, ondas de calor e tremores, criando a sensação conhecida como peegasm.