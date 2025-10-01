Danton Mello relembra queda de helicóptero: 'Nunca pensei que iria morrer'

O Monte Roraima é uma formação rochosa localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, com mais de 2.800 metros de altitude e um topo que se estende por cerca de 80 km². Devido à dificuldade de acesso à região, Danton e a equipe aguardaram o resgate por 30 horas, sem água e alimento.

O ator que estava na janela da aeronave desmaiou no momento do acidente e sofreu ferimentos graves, incluindo uma hemorragia na membrana que envolve o intestino. "Eu me machuquei muito grave, muito grave. E o operador de áudio, [Ricardo Cardoso] o Cuca, faleceu", disse.

Em nenhum momento [pensei que ia morrer]. Pensava, vou sair daqui. Eu falava assim: vou sair daqui, nem que seja andando. Danton Mello

Danton, que é espírita, relata ter vivido uma possível experiência espiritual durante a recuperação. Após uma cirurgia abdominal para conter a hemorragia, ele afirma ter sido acordado por um médico com traços indígenas.

"Era um médico que me acordou e falou: 'não se entrega, levanta'. Eu levantei e falou: 'vamos andar aqui só em volta da cama, meia dúzia de passos, agora deita, é isso aí'. Depois eu voltei pro Rio. Meses depois eu contei pro meu médico do Rio. Ele falou: 'então, Danton, isso é impossível. Olha o tempo que você tá levando, o que você tem feito de RPG pra você andar, pra você ficar ereto. Isso foi um sonho'", contou o ator.

Anos depois, ao relatar o episódio a um amigo da mesma religião, ouviu outra interpretação: "Pra mim foi um sonho. [Mas] ele falou: 'não, foi uma experiência espiritual'".