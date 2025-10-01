Danton Mello relembra queda de helicóptero: 'Nunca pensei que iria morrer'

Convidado do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o ator Danton Mello relembrou o grave acidente aéreo que sofreu há 27 anos no Monte Roraima.
Na época, Danton era apresentador do programa de TV 'Globo Ecologia' e viajava com uma equipe de seis pessoas para gravar reportagens na região, quando o helicóptero que estavam caiu.
"Foi uma fatalidade. Se a gente não tivesse sobrevoando o monte, a gente não ia cair. Enfim, pegou uma turbulência e se não tivesse sobrevoando o monte, teria estabilizado. Mas como a gente estava já no topo, ele bateu e quebrou o rotor traseiro", conta.
O Monte Roraima é uma formação rochosa localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, com mais de 2.800 metros de altitude e um topo que se estende por cerca de 80 km². Devido à dificuldade de acesso à região, Danton e a equipe aguardaram o resgate por 30 horas, sem água e alimento.
O ator que estava na janela da aeronave desmaiou no momento do acidente e sofreu ferimentos graves, incluindo uma hemorragia na membrana que envolve o intestino. "Eu me machuquei muito grave, muito grave. E o operador de áudio, [Ricardo Cardoso] o Cuca, faleceu", disse.
Em nenhum momento [pensei que ia morrer]. Pensava, vou sair daqui. Eu falava assim: vou sair daqui, nem que seja andando. Danton Mello
Danton, que é espírita, relata ter vivido uma possível experiência espiritual durante a recuperação. Após uma cirurgia abdominal para conter a hemorragia, ele afirma ter sido acordado por um médico com traços indígenas.
"Era um médico que me acordou e falou: 'não se entrega, levanta'. Eu levantei e falou: 'vamos andar aqui só em volta da cama, meia dúzia de passos, agora deita, é isso aí'. Depois eu voltei pro Rio. Meses depois eu contei pro meu médico do Rio. Ele falou: 'então, Danton, isso é impossível. Olha o tempo que você tá levando, o que você tem feito de RPG pra você andar, pra você ficar ereto. Isso foi um sonho'", contou o ator.
Anos depois, ao relatar o episódio a um amigo da mesma religião, ouviu outra interpretação: "Pra mim foi um sonho. [Mas] ele falou: 'não, foi uma experiência espiritual'".
Semelhança com Selton Mello: 'A gente enganava até os pais'
Danton Mello também comentou sobre a eterna 'saga' de ser confundido com o irmão, Selton Mello. O ator relembra episódios em que a semelhança entre os dois causou trocas de identidade até mesmo em casa. Ele diz que, apesar das carreiras próximas, as confusões seguem até hoje.
Até meus pais, no telefone, antigamente, a gente conseguia enganar. Danton Mello
'Me botou no colo e me acalmou'
O ator ainda relembrou o falecimento da mãe, Selva Aretuza Figueiredo Melo, que sofria de Alzheimer. Emocionado, o ator contou sobre um dos últimos momentos de lucidez da mãe, que o apoiou quando as filhas decidiram morar fora do Brasil.
Eu, na hora, entrei com o carro, no prédio, toquei a campainha, ela abriu a porta, eu estava aos prantos. E ela que me botou no colo, me acalmou e falou, deixa, filho. [...] A gente cria filho pra vida. Danton Mello
