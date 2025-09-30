'Arrumar homem hétero, maduro e funcional tá difícil no mundo', diz Anitta
Horas antes de subir na passarela do Le Défilé, dessa vez, cantando para a plateia parisiense, Anitta conversou com Vanessa Rozan e admitiu que estava nervosa para se apresentar na Paris Fashion Week 2025.
Durante a entrevista, a cantora brasileira também desmentiu os boatos de noivado e afirmou que tudo não passou de uma grande fofoca. O namoro com Ian Bortolanza, empresário no ramo de marketing esportivo, é duradouro, contou a artista. "Se o meu (relacionamento) não der certo eu vou aposentar, desistir."
Vanessa aproveitou o momento para pedir dicas de flertes para compartilhar, mas, para Anitta, encontrar um homem hétero, adulto e funcional está muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo.
Para ela, as mulheres precisam ser perfeitas para se encaixar dentro de um relacionamento. Hoje em dia, a embaixadora da L'Oréal Paris não aceita mais imposições e também tem sua própria lista de pré-requisitos que um homem precisa cumprir como namorado.
Nós temos que ser bonitas, inteligentes, em quatro paredes temos que ser safadas e para os outros temos que ser santinha. Não pode ter 'pego' nenhum dos amigos e tem que trabalhar. O homem só precisa acordar e existir.
Sobre o incidente no ano passado, com a cantora mexicana, Belinda, que caiu na passarela do Le Défile, Anitta relembra que, mesmo com todo o ensaio, o lado humano falou mais alto e que os artistas precisam estar sempre preparados para situações como essa. A brasileira ajudou a cantora a se levantar antes de se despedir do desfile.
Anitta também relembrou a infância. Quando pequena, ela costumava fazer várias tranças no cabelo, que é naturalmente cacheado. Para ela, essa era uma forma de se expressar ainda criança.
Sempre gostei de inventar coisa. Nunca liguei muito para o que os outros falam ou pensam.
No universo do autocuidado, a cantora revelou que aprendeu a importância do protetor solar com o erro da mãe, que não tinha o costume de usar e ficava horas exposta ao sol, o que resultou em manchas na pele e em arrependimento.
O desfile de abertura da Paris Fashion Week 2025, que aconteceu ontem, na Place de Hotel de Ville, recebeu as brasileiras Taís Araújo e Anitta. As embaixadoras de L'Oréal Paris desfilaram o tema 'Liberdade, Igualdade, Sororidade' na 8° edição do Le Défilé.
