'Arrumar homem hétero, maduro e funcional tá difícil no mundo', diz Anitta

Para ela, as mulheres precisam ser perfeitas para se encaixar dentro de um relacionamento. Hoje em dia, a embaixadora da L'Oréal Paris não aceita mais imposições e também tem sua própria lista de pré-requisitos que um homem precisa cumprir como namorado.

Nós temos que ser bonitas, inteligentes, em quatro paredes temos que ser safadas e para os outros temos que ser santinha. Não pode ter 'pego' nenhum dos amigos e tem que trabalhar. O homem só precisa acordar e existir.

Sobre o incidente no ano passado, com a cantora mexicana, Belinda, que caiu na passarela do Le Défile, Anitta relembra que, mesmo com todo o ensaio, o lado humano falou mais alto e que os artistas precisam estar sempre preparados para situações como essa. A brasileira ajudou a cantora a se levantar antes de se despedir do desfile.

Anitta também relembrou a infância. Quando pequena, ela costumava fazer várias tranças no cabelo, que é naturalmente cacheado. Para ela, essa era uma forma de se expressar ainda criança.