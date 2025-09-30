UniversaUOL
Assine UOL

'Arrumar homem hétero, maduro e funcional tá difícil no mundo', diz Anitta

Bruna Beluco
De UNIVERSA, em São Paulo.
Anitta chega ao Le Défilé com look inspirado no Brasil.
Anitta chega ao Le Défilé com look inspirado no Brasil. Imagem: UOL

Horas antes de subir na passarela do Le Défilé, dessa vez, cantando para a plateia parisiense, Anitta conversou com Vanessa Rozan e admitiu que estava nervosa para se apresentar na Paris Fashion Week 2025.

Durante a entrevista, a cantora brasileira também desmentiu os boatos de noivado e afirmou que tudo não passou de uma grande fofoca. O namoro com Ian Bortolanza, empresário no ramo de marketing esportivo, é duradouro, contou a artista. "Se o meu (relacionamento) não der certo eu vou aposentar, desistir."

Vanessa aproveitou o momento para pedir dicas de flertes para compartilhar, mas, para Anitta, encontrar um homem hétero, adulto e funcional está muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo.

Para ela, as mulheres precisam ser perfeitas para se encaixar dentro de um relacionamento. Hoje em dia, a embaixadora da L'Oréal Paris não aceita mais imposições e também tem sua própria lista de pré-requisitos que um homem precisa cumprir como namorado.

Nós temos que ser bonitas, inteligentes, em quatro paredes temos que ser safadas e para os outros temos que ser santinha. Não pode ter 'pego' nenhum dos amigos e tem que trabalhar. O homem só precisa acordar e existir.

Sobre o incidente no ano passado, com a cantora mexicana, Belinda, que caiu na passarela do Le Défile, Anitta relembra que, mesmo com todo o ensaio, o lado humano falou mais alto e que os artistas precisam estar sempre preparados para situações como essa. A brasileira ajudou a cantora a se levantar antes de se despedir do desfile.

Anitta também relembrou a infância. Quando pequena, ela costumava fazer várias tranças no cabelo, que é naturalmente cacheado. Para ela, essa era uma forma de se expressar ainda criança.

Sempre gostei de inventar coisa. Nunca liguei muito para o que os outros falam ou pensam.

Continua após a publicidade

No universo do autocuidado, a cantora revelou que aprendeu a importância do protetor solar com o erro da mãe, que não tinha o costume de usar e ficava horas exposta ao sol, o que resultou em manchas na pele e em arrependimento.

O desfile de abertura da Paris Fashion Week 2025, que aconteceu ontem, na Place de Hotel de Ville, recebeu as brasileiras Taís Araújo e Anitta. As embaixadoras de L'Oréal Paris desfilaram o tema 'Liberdade, Igualdade, Sororidade' na 8° edição do Le Défilé.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.