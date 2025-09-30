'Estou grávida, faço o pré-natal e decidi entregar minha filha à adoção'

Ao perceber que a gravidez tinha 'vingado', como se diz aqui no Nordeste, decidi entregar o bebê à adoção e comuniquei minha decisão a todos: o pai do bebê, minha família e amigos. Comecei a fazer o acompanhamento pré-natal em junho. Já sei que é uma menina.

Maria, 28 anos

Maria vê a adoção com um ato de carinho. Ela própria foi adotada, ainda que irregularmente, quando criança —e isso teve um peso grande em sua decisão. Filha de um ajudante de pedreiro e uma dona de casa, ela conta que morava em uma casa de taipa com os pais e três irmãos. A família passava extrema dificuldade.

Quando Maria tinha cerca de sete anos, sua mãe resolveu doá-la a um casal que morava na vizinhança: um policial militar aposentado e uma professora da rede estadual. Ela morou com eles por cinco anos e, nesse tempo, viu a vida melhorar significativamente.

Maria não vestia mais roupas surradas, fazia refeições regularmente e, no dia de seu aniversário, ganhava presentes e festa. Também estava encaminhada para estudar na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, em Olinda. A vida, que antes parecia perdida, passou a ter um sentido —mas tudo mudou repentinamente, quando a mãe a tomou de volta.

"Quando minha mãe me pegou de volta, ela destruiu o meu futuro. Toda a minha vida já estava encaminhada. Esse casal já tinha formado outras duas crianças que eles pegaram da rua para criar, além de um primo meu. Uma dessas crianças virou policial e a outra trabalha na Marinha até hoje. Meu primo virou militar e hoje mora no Rio de Janeiro", relata. "Pensando nisso, tomei a decisão de entregar meu bebê à adoção."

'Não tinha o que comer: que mãe quer isso ao filho?'

Nenhuma pessoa do convívio de Maria a influenciou a entregar o bebê à adoção —pelo contrário. A família, mesmo sem condições de ajudá-la, não a apoiou em sua decisão, bem como as amigas, que disseram: "Por um filho a gente mora até debaixo da ponte". Ela discorda desse posicionamento e afirma não se importar com os julgamentos.