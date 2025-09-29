Othon Bastos: 'A coisa mais importante na minha vida foi o acaso'

O acaso sempre teve papel central na trajetória de Othon Bastos, inclusive no convite para viver o cangaceiro Corisco em "Deus e o Diabo na Terra do Sol", disse o ator no Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL.
Eu nunca pensei em teatro. É por isso que digo que a coisa mais importante da minha vida foi o acaso. Esse foi o meu grande amigo na vida. Os grandes papéis, os grandes filmes, tudo foi por acaso. Eu estava quieto, o ator não podia fazer, aí chamou outro.Othon Bastos
O ator contou que sua entrada no filme de Glauber Rocha aconteceu por sorte: o papel de Corisco, surgiu depois que o cineasta precisou encontrar outro intérprete. "O Glauber, depois, que era meu amigo, disse assim: 'O ator que ia fazer o papel não pode fazer. Você não quer fazer?'"
Ele também reconheceu a generosidade de Glauber ao confiar a ele tamanha responsabilidade. "O grande sucesso do filme foi o Glauber, com 20 anos, 21 anos, 22 anos, deixar uma pessoa mexer na obra dele", afirmou.
'Voz na plateia': Othon Bastos relembra história com Fernanda Montenegro
O encontro entre dois gigantes do teatro brasileiro marcou um momento especial na trajetória de Othon Bastos. Durante um ensaio aberto do monólogo "Não me entrego, não!" espetáculo em que revisita sua carreira e celebra 75 anos de atuação na TV, no cinema e no palco, o ator foi surpreendido pela presença de Fernanda Montenegro, que acompanhou a apresentação e interagiu ativamente com a plateia.
Eu comecei a fazer o espetáculo e em determinado momento eu digo assim: 'São Bernardo, 1973' (...) Aí eu ouço uma voz na plateia dizer... 'É verdade!' Othon Bastos
Othon conta que só percebeu a presença de Fernanda depois de reconhecer sua voz no meio da plateia. "Essa voz eu conheço, eu conheço essa voz", lembra.
Segundo ele, a participação inesperada da atriz prendeu a atenção de todos. "Ela foi realmente um grande achado. Ela indo e falando para o público naquela hora. O público foi fascinado com ela dizendo as coisas."
Ao fim da apresentação, Othon, hoje com 91 anos, e Fernanda, com 95, dividiram um encontro emocionante. "Quando acabou, foi um black, ela virou assim [e disse]: 'Nós dois juntos temos quase 200 anos de vida, né?'", relembrou o ator.
